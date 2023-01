River volvió de la pretemporada y espera sumar al defensor Enzo Díaz

Foto: Nicolás Varvara.

El plantel deque conduce el entrenador Martín Demicheliseste jueves, el defensorpor Copa de la Liga, Copa Libertadores y Copa Argentina.arribó a las 7.05, con dos horas de demora, al aeropuerto de Ezeiza ypara luego iniciar la semana final de trabajoen condición de visitante.El plantel realizó la segunda parte de la pretemporada en Miami desde el 3 del actual y volverá al trabajo este viernes y el domingo próximo jugará un amistoso a puertas cerradas en el complejo deportivo River Camp, en Ezeiza. ante Racing de Montevideo.River jugó hasta ahora 4 amistosos que se iniciaron en San Luis en diciembre pasado ante Unión Calera con caída por penales y luego ganó los tres amistosos en Estados Unidos 1-0 ante Monterrey, 2-0 ante Millonarios y 3-0 ante Vasco da Gama.Con el regreso al trabajo, el plantel tendrá su tercer refuerzo, el ex lateral izquierdo de Talleres de Córdoba, Enzo Díaz, que en las próximas horas se realizará la revisión médica y firmará su contrato por tres temporadas en una operación que ronda los 2,5 millones de dólares.El futbolista de 27 años nacido en las Tosca, Santa Fé tuvo su debut en Agropecuario, entidad en la que permaneció desde 2017 a 2019 y disputó 34 partidos, tras lo cual llegó a Talleres de Córdoba donde sumó 128 partidos con siete goles durante tres temporadas.Por otra parte, aún no se cerraron los detalles de las negociaciones por el venezolano Salomón Rondón, quien tiene todo acordado para jugar en River pero los inconvenientes con el dólar para contratar jugadores libres generan el retardo de las negociaciones.El delantero que fue compañero de Demichelis en el Málaga, debería llegar a la entidad argentina con el pase en su poder tras quedar libre en el Everton de la Premier League, club en el que llegó en agosto de 2021, sumó 31 partidos y convirtió tres goles.y no jugará al menos por tres o cuatro meses y