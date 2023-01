Organizaciones populares se movilizan por el despido de mujeres cooperativistas

Concentración de organizaciones sociales por despidos.

"La decisión es dejar en la calle a 35 mujeres que hace ocho años vienen haciendo esta tarea por 39.280 pesos y despedirlas sin explicación, sin indemnización y sin reconocimiento alguno"

El Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), para denunciar que el Gobierno porteño "quiere dejar sin trabajo a 35 mujeres cooperativistas" encargadas de la recolección de residuos en la villa 21-24 Zavaleta.En un comunicado difundido por esas organizaciones, afirmaron que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ministra de Espacios Públicos de la ciudad, Clara Muzzio, y su par de Desarrollo Humano, María Migliore, "quieren despedir a 35 trabajadores que recolectan basura en la villa 21 hace 8 años"."La decisión es dejar en la calle a 35 mujeres que hace ocho años vienen haciendo esta tarea por 39.280 pesos y despedirlas sin explicación, sin indemnización y sin reconocimiento alguno", indicaron.También señalaron queA la vez, explicaron que las organizaciones sociales "pelearon hace ocho años para que se realizara la recolección de residuos dentro de los barrios populares" y resaltaron que "las empresas de recolección sólo recogían la basura fuera de las villas y había basurales cada vez más grandes dentro de los barrios".En ese sentido, destacaron quedescacharreo, desmalezamiento, saneamiento, limpieza de contenedores" y apuntaron contra "las empresas" que "no querían hacer (ese trabajo) en la villas".En tanto, aseguraron que la decisión del Gobierno de la Ciudad "no tiene que ver con un conflicto laboral, sino político".La referente del FPDS y parte de la conducción de la junta vecinal de la villa 21, Flavia Romero, aseguró: "Somos la única organización de la villa 21 Zavaleta que tiene este conflicto con la Ciudad".También denunció queRomero expresó que reclaman "algo tan básico como que no dejen en la calle a 15 familias" y completó: "Quieren dejarnos sin trabajo, para disciplinarnos políticamente".