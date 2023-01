La jefa del Gobierno de Nueva Zelanda anunció que renunciará

La premier anunció que renunciará en febrero, aunque tenía mandato hasta fines de año

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció este miércoles que dejará ese cargo el mes próximo, informó la prensa internacional.según la agencia de noticias AFP.También anunció quey que hasta entonces continuará como miembro del Parlamento., afirmó.Además, subrayó que no hay ningún motivo oculto detrás de su dimisión."Soy humana, damos todo lo que podemos hasta que llega la hora, y para mí llegó la hora", indicó.El viceprimer ministro, Grant Robertson, indicó que no se postulará al cargo.También, antecedida en este aspecto por la paquistaní Benazir Bhutto, en 1990.Graduada en Ciencias Políticas, Ardern comenzó su carrera parlamentaria en 2008 y dirige el Partido Laborista desde el 1 de agosto de 2017.“Es una mezcla de acero y amabilidad”, la definió años atrás el diario británico The Guardian.y decenas de heridos.Menos de un mes después de esa masacre, impulsó -y obtuvo del parlamento- la aprobación de una ley queAl año siguiente se valoró su gestión de la pandemia de coronavirus, que permitió a su país tener uno de los registros más bajos de contagios y muertes por la enfermedad, y durante la cual se redujo el sueldo.