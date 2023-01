"Tuve la impresión de que era el principio de un golpe de estado"

El 8 de enero miles de manifestantes tuvieron acceso a la sede de los 3 poderes. Foto: AFP

Bolsonaro y Torres durante 2022. Foto: AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que tuvo la "impresión" de que las manifestaciones que atacaron los edificios de los tres poderes en Brasilia, el 8 de este mes, eran "el comienzo de un golpe de estado", en su primera entrevista exclusiva con un medio desde su asunción, publicada este miércoles., dijo el mandatario en una entrevista exclusiva con el canal brasileño GloboNews.Al referirse a Bolsonaro, señaló que durante "mucho tiempo llamó a invadir la corte suprema, mucho tiempo desacreditó al Congreso nacional, mucho tiempo llamó a que el pueblo portara armas, que esto era la democracia".El domingo 8 de este mes, miles de personas identificadas con Bolsonaro invadieron y saquearon los edificios de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) en Brasilia, pidiendo a gritos un golpe de estado contra el gobierno del líder del Partido de los Trabajadores (PT), que llevaba una semana de gestión.El mandatario dijo que en cuanto supo de la invasión llamó al jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), el general Marco Edson Gonçalves Días, para preguntar dónde estaban los soldados.describió.agregó.Lula informó que habló con el ministro de Justicia, Flávio Dino, y aseguró que se había propuesto llevar a cabo una Operación de Ley y Orden (GLO), una atribución exclusiva del presidente de la república que consiste en recurrir a las fuerzas armadas en caso de agotamiento de los efectivos de seguridad pública.Las operaciones GLO se adoptan en situaciones graves de alteración del orden.Sin embargo,nombrando al secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Cappelli.El presidente añadió que, tras la intervención en la Policía Militar del DF, la operación para recuperar el control de la sede de los Tres Poderes comenzó a surtir efecto.En otra referencia a Bolsonaro,sentenció.Inmediatamente, aclaró que la que debe determinar el papel de Bolsonaro en los acontecimientos del 8 es la Justicia, pero aseguró que su "impresión" era que el exmandatario "esperaba volver a Brasil en la gloria de un golpe de estado", y por eso, no podía permitir un GLO.Además, calificó de "profesionales" a los manifestantes radicales y apuntó contra las fallas de la inteligencia estatal.criticó.Lula, que ese fin de semana se encontraba en San Pablo, comentó que había salido de la capital con la información de que no había conflictos previstos.Lula aprovechó para citar a Anderson Torres, quien fuera ministro de Justicia de Bolsonaro y era secretario de Seguridad Pública del DF en el momento del asalto en Brasilia."Sabía lo que iba a pasar, se fue y cuando volvió se dejó allí el celular", dijo.El presidente también defendió que se condene a todos los que la Justicia demuestre que estaban implicados en los atentados y aclaró que tendrán "derecho a una defensa""De lo contrario, no garantizamos la existencia, la supervivencia de la democracia, y con la democracia, no se juega", concluyó.