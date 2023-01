Kicillof: "Es ya una temporada imponente que es lo que pretendíamos"

Kicillof brindo desde Pinamar la conferencia semanal VER VIDEO

Pinamar conferencia Axel Kicillof Veronica Magario Estela Diaz.// Foto TW@Kicillofok

Reunión con cooperativistas

Los números de turistas de esta temporada, 7.400.000, superan los registros históricos.// foto Diego Izquierdo

Balance turístico

El operativo de seguridad y salud de Sol a Sol sigue en marcha con la mayor cantidad de efectivos destinados a los puntos turísticos de la Provincia y con un comando unificado de bomberos y equipamiento para el control del fuego. pic.twitter.com/6tgbV1gQ4b — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 18, 2023

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró que desde el inicio de la temporada de verano unos 7.400.000 turistas recorrieron los diferentes destinos turísticos de la Provincia y afirmó que esos números indican que "es ya una temporada imponente como pretendíamos".de Sol a Sol, con más de 22 mil efectivos;el dey lale dieron basamento a una temporada que tenia como objetivo exigente alcanzar los números de la temporada anterior que fue récord", expresó el gobernador en una conferencia con el, desde el municipio de Pinamar.Detalló que "a esta altura los números de turistas de esta temporada, 7.400.000, superan los registros históricos y tienen un elemento adicional que es que no se restringe a los destinos tradicionales de la Provincia, a la Costa atlántica, sino que logramos que"Estamos contentos de llegar a la segunda quincena de enero superando las expectativas, es ya una temporada imponente que es lo que pretendíamos", celebró entusiasta.Además, el mandatario bonaerense destacó que mantuvo una"Fue una reunión que duró varias horas, estuvimos prestando oídos, no con marketing, pero tampoco no solo como escucha sino con resultados", apuntó Kicillof.El gobernador explicó que durante ese encuentro se anunció a loslaa proyectos para el"Sabemos que hay quienes desprecian, marginan y hasta persiguen al movimiento cooperativista; nosotros pensamos que el movimiento cooperativista es central para la Provincia, permite llegar donde muchas veces el sector privado ni el Estado llegan", destacó.Contó que en el"los servicios públicos son prestados por cooperativas de energía, de Internet, de agua y hasta para cuestiones básicas como los servicios funerarios".. Nosotros volvimos a poner en marcha los fondos cooperativos que no se cumplían. Y hoy anunciamos fondos de 400 millones de pesos para proyectos que les permitan tener estándares tecnológicos y productivos y de eficiencia que más puedan alcanzar", precisó, y convocó "a seguir trabajando por la mejor temporada".Por su parte,, detalló elde la primera quincena de enero."Hay consenso que estamos en una temporada récord, que supera niveles de la anterior temporada, que ya había sido la más exitosa. Y terminada la primera quincena, los visitantes que pasaron por la provincia de Buenos Aires fueron 2.982.000", destacó Costa.Precisó que los números de esta temporada "son un, el 2019, tenemos un 31 por ciento más de visitantes que disfrutan los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires".Respecto a la"tenemos ocupación plena como en Monte Hermoso, Pehuén Có, Mar Chiquita, Villa Gesell con un 94 por ciento; Necochea, General Alvarado y Pinamar con un 93 por ciento y en lagunas, ríos y sierras como Lobos y Chascomús, una ocupación superior al 90 por ciento"."Es un temporada excepcional que en acumulado dprecisó.Costa también destacó las actividades y espectáculos que se realizan en los, donde se registraron "90 shows con más de 2.500 artistas y la presencia de 45 mil personas".Sobre el anuncio del gobernador bonaerense para el movimiento cooperativista Costa detalló quey recordó una primera convocatoria de proyectos que permitió financiar 20 proyectos de 70 cooperativas de 12 municipios, por un monto total de más de 150 millones."En esta segunda convocatoria anunciamos, que contengan más de 2 o 3 cooperativas y busquen mejoramiento productivo y comercial, con un monto total de línea de 400 millones".El mandatario en la reunión previa a la conferencia con sectores productivos del turismo y la cultura, estuvo acompañado por la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el ministro Costa y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz.