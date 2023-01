Marina Otero estrena "Love me" y repone "Fuck me"

La actriz y performer Marina Otero.

"Love Me" y "Fuck Me", las dos experiencias del CC 25 de Mayo.

La actriz, performer y dramaturga Marina Otero abre la temporada teatral del Centro Cultural 25 de Mayo con la reposición de la puesta de, y el estreno de su continuidad,, que se podrán ver a partir de este jueves en el complejo de Triunvirato 4444."Fuck me", un suceso teatral desde su estreno, es la tercera entrega del proyecto, en el que Otero se proponey que estuvo precedida porLa obra arranca nueva temporada mañana, jueves 19, a las 21 en la sala Principal del CC 25 de Mayo, con funciones todos los jueves a las 21 hasta el próximo 10 de febrero., destacó Otero."Fuck me" ha sido presentada en el Festival Zürcher Theater Spektakel, obteniendo el premio a mejor obra, La Bâtie, Théâtre des Celestins, TnBA, Spring Festival, Theatre de la Ville, De Singel, Les Tanneurs FITEI, DFeria, Festival de Otoño, Temporada Alta, FIDAE y Festival MIRADA entre otros."Love me", de Marina Otero y, se estrena el sábado 21 de enero con funciones todos los sábados y domingos a las 21 hasta el 12 de febrero en la Sala Redonda del CC 25 de Mayo., destacó Otero., aseguró la autora, que es la performer sobre el escenario."Love me" ha sido presentada en Printemps des Comédiens (Montpellier), Festival Camping CND (París), Festival Rebish (Toulouse), Festival Santarcangelo (Santarcangelo), Festival Internacional de Teatro Universitario (Ciudad de México), Théâtre Saint Gervais (Ginebra), Primavera dei Teatri (Catanzaro), Festival FIT (Lugano), Teatro di Sardegna (Cerdeña), Festival de Otoño (Madrid).