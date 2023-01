Petro en tensión con Guatemala dijo que llegará "hasta donde quieran llevar la situación"

Petro no admite la acusación guatemalteca contra su ministro

Iván Velásquez junto a su par venezolano

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no descartó este miércoles romper relaciones con Guatemala debido a la acusaciones de corrupción que la Fiscalía de ese país lanzó contra el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, por su actuación cuando era miembro de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), organismo ya disuelto de la ONU, que calificó el hecho de "persecución".Las declaraciones de Petro contrastan con las del canciller de Colombia, Álvaro Leyva, quien horas antes había afirmado que las relaciones diplomáticas no corrían peligro y que las llamadas a consultas a los embajadores de uno y otro país eran "una respuesta natural".Por el contrario,, en respuesta a su par guatemalteco, Alejandro Giammattei."Lo que están haciendo es vengarse por una acción que iba contra la impunidad, tomada por Naciones Unidas, no por el Gobierno de Colombia, pero con un ciudadano al frente que merece todo el respeto", subrayó el mandatario colombiano en declaraciones a la prensa a su paso por el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.Petro matizó la primera versión del gobierno colombiano, que sostenía que las acusaciones eran una cuestión judicial y no una cuestión del Ejecutivo guatemalteco, recalcando que como la orden de captura es contra un funcionario del Gobierno, "está implicado el Gobierno y actuará como tal".Al respecto, el Alto Comisionado de la"Estos procesos judiciales y la falta de garantías procesales atentan contra el estado de derecho en todo el país", indicó.En el mismo tono, el vocero adjunto de laen virtud del acuerdo por el que se estableció ese órgano, según el diario guatemalteco Prensa Libre."Su inmunidad continúa, sin importar que ya no estén en sus cargos”, remarcó Haq.Finalmente agregó que el mismo secretario general de la organización, António Guterres, estaba preocupado por las informaciones que sugieren que se está llevando a cabo un “enjuiciamiento penal contra aquellos que trataron de arrojar luz en casos de corrupción y trabajaron para reforzar el sistema de justicia en Guatemala”.por su labor como miembro de la Cicig en ese país.Fue disuelta luego de que el entonces presidente guatemalteco, Jimmy Morales, expulsara a Velásquez, quien dirigía la Cicig desde 2013.En tanto, su par colombiano le respondió en Twitter: "Los cuerdos no llevamos las sociedades al matadero" y agregó que "cordura en política significa luchar contra la corrupción".El martes, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche -sancionado por Estados Unidos por obstruir casos de corrupción- acusó a Velásquez de formar parte de una trama corrupta tejida por Odebrecht cuando éste formaba parte de la Cicig en Guatemala.Básicamente lo acusa de avalar, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de testigo protegido ("colaborador eficaz") de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de Odebrecht en Guatemala.Según Curruchiche, Velásquez y la entonces fiscal general Thelma Aldana (2014-18) otorgaron en 2017 el "visto bueno" para suscribir los acuerdos de colaborador eficaz en medio de la investigación contra Odebrecht, "lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando" con la firma brasileña.Velásquez rechazó la acusación en un comunicado, tras indicar que no ha "sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala".