Carlos Maslatón trató de "burro, stalinista y delirante" a Javier Milei

Milei, en su fase de mayor desequilibrio, declaró esta semana que Massa y Larreta se pusieron de acuerdo para "hacer bajar" al dólar para así perjudicarlo a él que lucra políticamente con la depreciación del peso. Hoy pues, otra conspiración contra Milei: la recompra de la deuda. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) January 18, 2023

El abogado y dirigente liberal Carlos Maslatón trató de "burro, stalinista y delirante" a su rival libertario Javier Milei, al que acusó de "no saber de lo que habla" y "proscribir las PASO en La Libertad Avanza".Maslatón volvió a salir al cruce del diputado nacional de La Libertad Avanza, luego de que el legislador dijo en un programa periodístico que "la gente de (Horacio Rodríguez) Larreta y (Sergio) Massa se puso de acuerdo para que no se escape el dólar, porque si no gana Milei"."Milei es un burro, estos son argumentos conspirativistas propios de un comunista", afirmó Maslatón en su cuenta de Twitter.Añadió que el diputado libertario "jamás operó en el mercado, no sabe de lo que habla. Entiendo que Milei esté enojado por la voladura de la bolsa, pero se ha convertido en un delirante total".En cuanto a la, el exdirigente de la Ucedé sostuvo que "las PASO 2023 de Juntos por el Cambio se llevarán toda la atención política y el interés de la población, la están embocando bien con esta interna los personeros del gobierno 2015-2019", al referirse a un posible avance de Rodríguez Larreta en el armado de su equipo presidencial para una eventual competencia con Mauricio Macri.Y seguidamente afirmó que "en cambio Javier Milei, en su fase más stalinista y delirante, decide por miedo proscribir las PASO en LLA (La Libertad Avanza)".Milei había especulado además que ese supuesto acuerdo que mencionó estaba dirigido a que "las señales de mercado no se expresen".