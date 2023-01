Un municipio francés le pide a Madonna que le preste un cuadro de su colección personal

"Diana y Endimion", la obra en cuestión de Jérome-Martin Langlois (1779-1838) / Foto: Captura Facebook.

La alcaldesa del pueblo francés de Amiens, Brigitte Fouré, le pidió a Madonna por redes sociales que le "preste" un cuadro de su colección personal,, que no tendría garantías de haber sido adquirido legalmente."Madonna, he oído que compró hace unos años un cuadro, 'Diana y Endimion', una obra de Jérome-Martin Langlois (1779-1838)", declara la alcadesa en un video difundido en Facebook, en el marco de la candidatura de Amiens como "Capital europea de la Cultura", informó la agencia de noticias DPA., explica en el filme subtitulado en inglés.Fouré aseguró que no consta en absoluto la "adquisición legal" de la obra, que Madonna compró en una subasta en 1989 por 1,3 millones de dólares, aunque el cuadro podría ser una copia del propio autor, dictaminaron en expertos del Louvre, cuando reapareció en público en 1980, décadas después de su desaparición."Diana y Endimion" fue un encargo real de 1817, destinado a su exhibición en el Palacio de Versailles, prestado a la ciudad de Amiens en 1872, donde permaneció hasta la Primera Guerra Mundial.Aunque el cuadro sea una copia hecha por el propio Langlois,explica la alcaldesa.