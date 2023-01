Reflexiones de la vida diaria: "La playa, la alegría de las vacaciones"

La alegría de las vacaciones: vamos a la playa oh oh oh

Para mucha gente la palabra “verano” se asocia inmediatamente al concepto “playa”. Para otro tipo de gente, como yo,, aire acondicionado que te enferma los pulmones y un deseo irrefrenable de mudarme a Groenlandia.Ahora bien: dentro de los que gustan de la playa, hay como dos grandes vertientes: Están los que les gustan esas playas desérticas y tranquilas,, y otros que van al medio del bolonki, ahí donde van todos los que le gusta estar como en el Sarmiento en hora pico pero en malla y baldecito. (Aclaro, en estos tiempos de tanta sensibilidad, que no hablo del que va porque no tiene alternativa, sino de quien va porque le gusta).En esas playas atestadas,Es tal la proximidad que te bronceás con el reflejo de la piel del de al lado tuyo. Y cuando la temporada viene bien, se han dado casos en los que los guardavidas han tenido que rescatar a más gente de entre la arena que del agua.Y después de estar un rato,. Y al mediodía, cuando se abren las conservadoras para almorzar, ya las fragancias incluyen huevo duro, tomate pasado y cerveza derramada…Ojo: hay gente que hace esfuerzos realmente estóicos para disfrutar:porque sabe que a las 3 de la tarde ya no hay posibilidades de conseguir ni un milímetro donde poner ni una sombrillita de plástico de trago largo.Y así y todo disfrutan de lo que sucede a su alrededor: los nenes que a pesar de la falta de espacio se las ingenian para jugar un picado al fútbol,; esas sillitas plegables re petisas que tienen el borde de aluminio que cuando la pateás descalzo te tienen que amputar tres dedos, y que no sé cómo hace la gente que se sienta para volver a levantarse; el sonido distorsionado de los artistas callejeros entre los que se encuentran desgañitados folcloreros y chistosos con chistes más antiguos que la Familia Peralta Ramos. Y los sonidos chirriantes de los videos que miran la gente en el celu, más, que se fusionan con el trap del bluetooth de los muchachotes y el llanto desconosolado de los bebés que no tienen hambre, sino que quieren silencio.Pero no hay silencio.porque, como si pudiesen elevarse y caminar en el aire sin pisar gente, también pasan los vendedores ambulantes de churros, café, barrilletes, barrenadores, panchos, medias, relojes, paraguas, gaseosas, cervezas, leche chocolatada, artesanías, repuestos de autos, matafuegos y hasta silobolsas.Más personajes adorables: los niños que gritan, los niños que te tiran la pelota, o la palita, o el helado. La madre del niño que te pide perdón, y el padre del nene que te mira con cara de “devolvé la palita o sos boleta”. Ymientras todos aplauden y el niño llora. Siempre me pregunté qué pensará el niño: ¿me aplauden porque me perdí?Y usted no ha estado en una de esas playas si no tuvo que lidiar con los vendedores de rifas, la señora que te pasa a tomar la presión, los mangueros, el de la sombrilla de al lado que te quiere dar charla de política,y esa gente irrespetuosa de tu burbuja que se ubican extremadamente cerca tuyo, casi piel contra piel, aliento contra aliento, escarbadiente contra escarbadiente, y no les importa cuan mal los mires como para “correte que hay más lugar”, no se van a correr.Vos te vas a correr para generar una zona neutral, que tarde o temprano volverá a ser invadida, momento en el cual se recomienda traer al pibe del agua y queMientras tanto, en su playa solitaria, el veraneante arisco tiene sed, pero no hay un vendedor de líquido en 170 kilómetros a la redonda, yY se la banca, y se dice para si mismo que está disfrutando. Claro: se lo dice para si mismo porque no hay nadie más con quien compartirlo.Y llega la hora de volver a casa y ahí van: los ekekos cargadores de sombrillas, conservadoras, termos, sillas plegables, lonas, toallas, ropa mojada y niños, en un éxodo que se repetirá mañana y pasado y pasado, a menos que llueva.Por eso, si me dan elegir, en verano yo elegiría la playa. Pero no la playa de mar o río.. Eso sería pasar un buen verano para mi. Y para el dueño del hotel de Alaska…