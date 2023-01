Martín Jaite: “La presencia de Alcaraz es un sueño para nosotros”

Martín Jaite durante la presentación del Argentina Open / Foto: Gentileza Mariano García

Nos vemos pronto 🇦🇷! Deseando jugar el @ArgentinaOpen 🙌🏻 https://t.co/7cPpiw04xB — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) January 11, 2023

“Es un sueño tenerlo”

Carlos Alcaraz jugará por primera vez en Argentina / Foto: Prensa Argentina Open.

La legión argentina

Francisco Cerúndolo, uno de los favoritos argentinos

Con el número uno del mundo Carlos Alcaraz a la cabeza, la edición 2023 del Argentina Open promete ser histórica: además del actual líder en el ranking ATP, el listado final de participantes incluye tres ex top 10, dos campeones de US Open, muchas figuras nacionales y promesas del tenis mundial., sostuvo el director del torneo Martín Jaite en la presentación oficial que tuvo lugar este miércoles en el Hotel Sheraton de la ciudad de Buenos Aires. “A veces hay que tener un poco de suerte, y la semana pasada recibimos la noticia de que Carlos Alcaraz podía venir a Buenos Aires y eso hizo que el torneo tenga otro brillo”, agregó.. Podemos ver el entusiasmo en la audiencia que es el mismo que tengo yo y todo mi equipo. Va a ser un torneo memorable”, expresó Jaite ante la prensa reunida en el hotel de Retiro.Detrás del español Alcaraz, la lista de preclasificados del torneo se completa con el británico(12°), la joven promesa italiana(19°) y el favorito local(26°). Tanto el Peque como Norrie fueron 8° del ranking. Además jugará el austríaco Dominic Thiem (98°). El ex top 3, campeón de US Open y dos veces ganador de Argentina Open recibió Wild Card para disputar nuevamente el torneo y pelear por el trofeo del mate.Sobre las negociaciones para asegurar la presencia del joven prodigio español, Jaite explicó: “Todos los años, a mitad de temporada empezamos a hablar con los jugadores, y hay tres o cuatro que sabemos que son los que tienen realmente posibilidad de venir, porque suelen jugar en polvo de ladrillo como (Rafael) Nadal y (Carlos) Alcaraz”.En un principio el panorama no parecía alentador para los organizadores: “–dijo Jaite-. Hablamos con los managers de los dos: Carlos Costa nos dijo que no había ninguna posibilidad de que vaya Rafa; y Albert Molina, manager de Carlos Alcaraz, nos dijo que no nos tenían en al calendario. A los dos les dijimos lo mismo: sepan que nosotros estamos y si llega a surgir alguna posibilidad estamos.”El ex tenista y empresario reconoció que “en la vida a veces también hay que tener suerte, estar en el lugar preciso en el momento indicado” al recibir la semana pasada la llamada de Albert Molina confirmando la posibilidad de tener a Alcaraz en el Abierto de Buenos Aires.“También ayuda que son españoles: Molina es manager de David Ferrer y Nicolás Almagro, que ya jugaron acá; Ferrero es entrenador de Carlos Alcaraz y fue ganador del Argentina Open y conoce el torneo”, explicó Jaite.Los locales(29°),(44°),(58°) y(76°) también jugarán sobre el polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club del 11 al 19 de febrero.“Obviamente que todos los argentinos son candidatos. Vienen de un gran 2022 y siempre es positivo jugar con el público a favor. En las próximas semanas se sumarán al torneo seguramente 2 invitados locales más. Lo confirmaremos en breve”, declaró Jaite en el final del evento lanzamiento.Completan la lista Albert Ramos Viñolas (37°), Alex Molcan (53°), Fabio Fognini (57°), Pedro Martínez (60°), Correntin Moutet (62°), Jaume Munar (64°), Laslo Djere (68°), Daniel Galán (70°), Bernabé Zapata Miralles (72°), Hugo Dellien (73°) y Roberto Carballés Baena (75°).