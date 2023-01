"No es un capricho del oficialismo impulsar el juicio político a la Corte"

Diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés.

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés aseguró que la decisión del oficialismo de impulsar juicio político a los integrantes de la Corte Suprema "no es un capricho", y sostuvo que "no se pueden naturalizar situaciones que no son normales" en el accionar del máximo tribunal."Esto no es un capricho", afirmó Valdés en declaraciones a CNN Radio, al señalar que "como diputados tenemos la obligación de presentar" el juicio político por mal desempeño a los integrantes del máximo tribunal porque, dijo, "hay cosas que no podemos naturalizar".Según el legislador, "El legislador aludió así a laque refirieron sobre unaa la iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández y gobernadores contra los integrantes de la Corte Suprema.Valdés no descartó además queinicie ela partir del planteo impulsado en su momento por Elisa Carrió (CC) contra el juez Ricardo Lorenzetti, integrante del máximo tribunal,Entre las, el legislador hizo referencia entre otras cuestiones al fallo de la Corte Suprema que benefició a la Ciudad de Buenos Aires sobre la coparticipación federal, la actuación sobre los integrantes del Consejo de la Magistratura, así como su la validez del dos por uno en casos de delitos de lesa humanidad, e irregularidades en la administración de la obra social de los empleados judiciales, detalló.