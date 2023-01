Por primera vez, Radio Nacional emitió su "Panorama" matutino desde la Antártida Argentina

Marcelo "Chelo" Ayala / Foto: Prensa.

El programa "Panorama Nacional de Noticias", que se escucha de lunes a viernes a las 6 por Radio Nacional con la conducción de Marcelo "Chelo" Ayala, se transformó este lunes 16 en el primer segmento habitual de la emisora pública en ser transmitido desde la Base Esperanza de la Antártida Argentina, en una experiencia que durará el resto de enero y que ayuda a reforzar "la visión federal con una presencia no sólo física sino también simbólica"."Hay un diferencial muy importante que", sostuvo Ayala en diálogo con Télam desde el continente helado, donde realiza su programa en la LRA36 Arcángel San Gabriel junto a la operadora técnica y cabo primera de la Armada, Nicole Valdebenito.Se trata de un desafío posible en tiempos en los que las videollamadas y las telecomunicaciones en general se consolidaron como herramientas a raíz del aislamiento obligado por la pandemia de Covid-19, lo que permite empezar el tercer año de Ayala al frente del programa desde esas tierras y aún así resolver la tarea de manera remota con sus colegas Pepe Castro y Sandra Prado, la locutora Mariana Gil Laborde y los especialistas y movileros Ramiro Posse, Fabián Codevila y Romina Winer.Pero además de ser una iniciativa inédita para Radio Nacional, se trata de una- Fue un poco casual, como la vida, porque mis padres fallecieron, y cuando fuimos a ver las cosas que había en la casa de mi mamá, para empezar a hacer ese proceso de duelo y de cierre, encontramos mucho material de mi papá en la Antártida de los años 50 y 60. Me puse en contacto con la autoridad máxima del Comando Conjunto Antártico para decirles que tenía muchos objetos que podían ser interesantes para exponer en un museo hermoso que hay ahí, y se mostraron muy interesados. Rápidamente me invitaron a su sede, aceptaron la donación y estaban muy curiosos por conocer más sobre la historia de mi papá. A partir de ahí, hablando sobre mi trabajo en Radio Nacional, empezamos a imaginar algunas cosas y salió la idea de que se podría hacer el "Panorama Nacional" desde la Antártida. Rápidamente lo planteé a las autoridades de la Radio, empezaron las negociaciones y aquí estamos, gracias a mi papá en definitiva. Después de tantos años de haber fallecido, de todos modos me abrió la puerta para poder estar acá en Base Esperanza.- Tengo este vínculo con la Antártida desde niño, y ahora es bastante fuerte poder observar la Bahía Esperanza, que es aquella que observaba mi papá en los 50, y que la misma imagen traspase mis retinas me hace entrar en un punto muy abstracto de contacto con esas imágenes que traspasaron por las suyas. Encontré ahí algo que me ha movilizado, como respirar el aire o recibir la fuerte radiación solar, son cosas tan abstractas pero a la vez tan concretas que nunca había experimentado, así que fue y sigue siendo muy fuerte para mí. Algunos lugares, con todas las historias que me contaba de pibe, pareciera que me resultan familiares.- Radio Nacional instalada en la Base Esperanza está conformada por personal militar, generalmente la dotación que inverna, sus esposas, son familias y niños. Todos tienen que tener alguna ocupación, y algunas esposas que se muestran interesadas o que son de la profesión tienen un curso de perfeccionamiento y trabajan en la radio Arcángel San Gabriel. En este momento las dotaciones se han retirado y están entrando las nuevas, por lo que se abrió una ventana en la que entro yo con este "Panorama Nacional" y algunas otras actividades. Para transmitir desde acá trajimos un equipo digital que da la sensación de estar en el estudio en Buenos Aires, que nos permite tener muy buena señal de audio, gracias también a la muy buena conectividad que tiene la Base Esperanza en cuanto a Internet y comunicaciones.- Los medios públicos tienen una importante misión, que es la de garantizar la información a todos los ciudadanos y ciudadanas que integran el territorio argentino, y la Antártida justamente es parte de él. Así que garantizar la transmisión desde acá es reforzar esa soberanía comunicacional, y por supuesto el trabajo de la radio pública es garantizar estar comunicados. Evidentemente refuerza esa visión con contenidos nacionales que tienen que ver con la extensión del territorio, contenidos en común en la diversidad federal. Y el impacto que estamos viendo sobre los oyentes es muy fuerte, cuando dimos el WhatsApp de la radio se llenó de gente que indicaba lo mismo, sobre la cuestión del espacio territorial, de la soberanía, de la argentinidad y de la Argentina bicontinental.- Ya teníamos un poco de cancha en trabajar de esta manera, lo habíamos hecho desde Iguazú, El Calafate y Río Turbio, así que habíamos hecho alguna experiencia. La pandemia, aparte del lamentable saldo que nos dejó de muertos y de tristeza, y de esta humanidad que ha cambiado, nos dejó unas enseñanzas que tienen que ver con la comunicación, sobre todo con las videoconferencias y las llamadas. Desde Radio Nacional Esperanza lo que hacemos es abrir un Zoom para vernos, hacernos señales y darnos los datos necesarios. La fuerza del "Panorama", que está construido y elaborado por los trabajadores y trabajadoras de la radio pública, es que es el programa que se escucha en todas las emisoras en tres emisiones, de 6 a 7, al mediodía y a la nochecita, y tiene llegada a toda la República Argentina, lo que indicaría que también podría hacerse desde distintas emisoras de Radio Nacional. De todos modos, ahora no se me ocurre pensar en un destino más extraordinario que el de Arcángel San Gabriel para llevar el "Panorama". Va a ser difícil superarlo.