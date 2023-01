Larroque: "No se puede hablar de peronismo si Cristina no está en la cancha"

Foto: Eva Cabrera.

El Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, aseguró este miércoles que "la tarea central de la militancia" debe ser "salir a romper la proscripción a Cristina" y consideró, que "no se puede hablar de peronismo" si la exmandataria "no está en la cancha" para presentarse como candidata en las elecciones de este año., subrayó Larroque en declaraciones a la radio AM 530.Larroque opinó que tras conocerse la condena por seis años de presión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta en la causa denominada Vialidad, la "democracia quedó en riesgo"."La militancia tiene que salir de ese estado de letargo. Hay que pasar de un momento gris en términos políticos y dar una demostración de fuerza. No podemos hablar de ningún diseño electoral con Cristina proscripta. No podemos dejar nuestras banderas, que son las del peronismo", remarcó el funcionario bonaerense.El ministro del gabinete que encabeza el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, evaluó que "hay unay esa "es la política que está rigiendo en la economía"."Hay que decir lo que está pasando en términos económicos, mas allá de la estabilización que estamos transitando y del esfuerzo del ministro de Economía (Sergio Massa), está claro que estamos presos de la trampa que es el acuerdo con el FMI. Eso hay que resolver. No podemos contentarnos, no sería honesto maquillar una situación que es muy compleja", señaló.En ese tono, destacó la tarea del ministro Sergio Massa, y "su valentía de asumir en un momento complejo" pero consideró necesario resolver "lo que falta"."Hubo a fin de año muchas presiones y había sectores que hablaban de una asamblea legislativa porque creían que el gobierno no iba a terminar. Hoy", apuntó Larroque, quien se mostró partidario del otorgamiento de una suma fija para los trabajadores que permita compensar los incrementos de precios.Por otro lado, Larroque opinó sobre le pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y dijo que "la situación" del máximo tribunal "hace mucho tiempo que no da para más"."Hay innumerables causas que involucran a la Corte, que se convirtió en el brazo político de la fuerza neoliberal en la Argentina. Por eso está bien que se avance en este caso con el juicio político", que es una herramienta válida cuando la democracia está en peligro", puntualizó.