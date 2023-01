Rompió el silencio Lucas Pertossi y declaró que "en ningún momento" le pegó a Fernando

En la jornada de este jueves otros dos rugbiers pidieron hacer uso de la palabra. /Foto: Diego Izquierdo.

Lucas Pertossi, uno de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia bonaerense de Villa Gesell, aseguró este miércoles quey que no le pegó a la víctima, tras pedir declarar en el marco del juicio por el crimen, que se lleva adelante en la ciudad de Dolores."Siento mucha pena por todo lo que pasó, quiero aclarar que yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, en ningún momento lo toqué ni participé en un plan para matar a nadie", dijo el acusado ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1.Por su parte Blas Cinalli, otro de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell, aseguró quey que "en ningún momento" le pegó a la víctima, al solicitar declarar en el juicio que se lleva adelante en la ciudad de Dolores."Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó, fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol", dijo ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1.