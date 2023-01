Dalida, pionera y eterna diva pop de Francia

Dalida. (Arte de Jazmín Guzmán)

La diva pop en 1975. (Foto: AFP)

"Dalida: enamorada de la vida" VER VIDEO

Dalida en canciones

En septiembre de 1964, Dalida sonríe en los camarines del teatro Olimpia de París, después de uno de sus exitosos shows. (Foto: AFP)

El 17 de enero de 1933 nacía en El Cairo, la hija de un matrimonio italiano, que se convertiría en, un ícono de la canción francesa, una estrella internacional que ganóa lo largo de su carrera, y para quien debieron inventar elporque el oro quedaba corto para las millones de copias que supo vender.Del mismo modo que hubo que inventar una nueva categoría para reconocer su éxito, ella supo diseñar su camino artístico reinventándose ante las nuevas corrientes musicales que fueron surgiendo en el mundo durante los treinta años que abarcó su carrera, manteniéndose siempre vigente, atrayendo el interés del público por su arte, y por cada acontecimiento de su vida personal, que tuvo todos los elementos que configuran a la “diva trágica”,, titula Vanity Fair en un artículo publicado cuando se cumplieron treinta años de su muerte, y así la mayoría de los discursos biográficos sobre esta artista apelan a la figura de la mujer víctima; la que debió atravesar a lo largo de su vidala que no tuvo hijos porque un aborto mal practicado la dejó estéril; la de la infancia atormentada por una infección en los ojos que le dejó estrabismo.La biopic realizada sobre su vida portambién se inscribe en esta línea; como señala Isabelle Regnier en su crítica sobre el film. El filme convierte a Dalila en una figura casi cristiana que pagó su fama sacrificándose, y la simplifica en pura imagen: mujer sensual, presa de las fantasías, los cuentos de hadas y la implacabilidad del destino,, le hacen decir los guionistas a Dalida, para que el personaje de Lucien Morisse, mentor de sus primeros éxitos y su futuro marido, le responda: “¿Sabes que todas las mujeres aspiran a ser Dalida?”.¿Quería Dalida ser una mujer normal? (y en todo caso, ¿qué es ser una mujer normal?) ¿Es la diva más desgraciada de la historia de la música?. Pero es imposible negar que esta cantante franco-egipcio-italiana supo construir su propio mito, crearse un personaje público amado en forma masiva, construir una imagen en el espacio público, transitar su vida amorosa y sexual con una libertad llamativa para la época, reconstruirse ante cada tragedia que atravesó;hasta que decidió su final:, dejó escrito en una nota, y se retiró del mundo, dejando su leyenda.Dalida; cerca de 500 canciones en francés, muchas en italiano, pero también en inglés, árabe, español, alemán, hebreo, griego, neerlandés, turco y japonés. Supo tomar canciones folclóricas de los diferentes países y versionarlas según las modas de las épocas, para que sonaran “modernas”, siempre cantadas por ella en su idioma original. Un repaso por algunas de esas canciones, es también un repaso por su vida.Desde su Egipto natal, y su sangre italiana, Dalida viajó a Paris para buscar su destino que parecía, efectivamente, estar esperándola allí.Una noche de 1956, se presentó en el Teatro Olympia de París para participar de,Allí la vio por primera vez Lucien Morisse, director de una importante cadena de radio de música pop francesa, y cuando la escuchó cantar “Stranger in Paradise” enfundada en un vestido blanco, no dudó en elegirla.Pronto Dalida, además de casarse con él, estaría en el centro de la escena pop francesa con el hit, que resultó el single más vendido de la década en ese país, con una permanencia deGracias a esta canción y a otras versiones de hits como, así como su acento italiano, su melena oscura y cuerpo voluptuoso, que sumaban exotismo, Dalida se convertía en la diva de la canción mediterránea de los franceses.Esta versión en francés del título original en inglés “Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini” la estrenó Dalida en 1960 y, logrando permanecer allí por varias semanas. De esta manera, la cantante se subía a la nueva ola yé-yé y, con 27 años de edad, desataba un aluvión de compras de bikinis en Francia.Dalida presentó en el Festival de San Remo de 1967, la canción “Ciao amore, ciao” junto al compositor del tema, y cantante,, ya separada de su esposo. El tema no fue bien recibido por el jurado del festival, ni por el público, y Dalida quedó eliminada.El tema devino en una premonición de tragedia, una verdadera despedida: esa misma noche, mientras ella asistía a la cena del festival, Luigi Tengo regresó a la habitación del hotel que compartían, yLuego de la muerte de Tengo y de un intento de suicidio de Dalida con barbitúricos quepara luego reponerse, sumado al suicidio en 1970 de su ex marido Lucien Morisse, el repertorio de la cantante atraviesa una etapa deque la autorepresentan, donde lo personal y lo artístico se entremezclan, y se vuelven borrosos los bordes que separan a la persona del personaje.El punto culminante de esta etapa bien podría encontrarse en su interpretación de “Je suis malade”.Esta canción italiana que habían cantado originalmente a dúo Mina Mazzini y Alberto Lupo, encontrará en las voces desu versión en francés, un hitazo que recorrió el mundo entero y con el que Dalila conseguiría uno de sus tantos Discos de Oro.Cuando los años 70 están llegando a su fin, parecen querer despedirse bailando. La música disco es la nueva corriente musical que se esparce en el aire, y Dalila, una de las primeras cantantes francesas que se asoman al nuevo ritmo, con canciones como “J'attendrai”, “Bésame mucho” (en una reversión de la original), o “Laissez- moi danser”. Dalila quiere bailar, además de cantar, y lo hace.Los años 80 serán el escenario en el que la vida de Dalida comienza a apagarse. Quizás no haya mucho que explicar, sino escucharla cantar los versos de esta canción de 1983:"…Yo que elegí todo en mi vida,también quiero elegir mi muerte.Hay quien quiere morir en un día lluvioso,y otros en pleno sol.Hay quien quiere morir solo en una cama,tranquilamente soñando.Yo, quiero morir en el escenario,frente a los reflectores.Si, quiero morir en el escenario,con el corazón abierto, a todo color.Morir sin el mínimo doloren la última cita,yo, quiero morir en el escenariocantando hasta el final…"