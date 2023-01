Moyano destacó el “compromiso” de Camioneros para los controles de precios

Hugo Moyano / Foto: Archivo.

El titular del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), Hugo Moyano, valoró este miércoles la colaboración conjunta con la Secretaría de Comercio para controlar los precios de venta de los productos del programa Precios Justos, y cuestionó lo que considera una “tergiversación de los medios de comunicación y políticos de la oposición” de las acciones que realizó el gremio., precisó Moyano en un comunicado de Camioneros.Dicho encuentro tuvo como eje -señaló Moyano- la intención de que el sindicato siga “colaborando con el objetivo de combatir la inflación que aqueja desde hace décadas a nuestro país”.Posteriormente, en otra reunión en la cual -según el sindicalista- participaron las “principales empresas productoras de alimentos y bebidas”, se le pidió al gremio -que representa a los trabajadores de logística y transporte-“Esta convocatoria tiene que ver con el compromiso indeclinable que viene demostrando nuestra Organización Gremial en colaborar con todo lo que ayude al abastecimiento al país”, señaló Moyano.El ex titular de la CGT aclaró queTras detallar como se entabló la colaboración en las tareas de inspección de Precios Justos, Moyano rechazó las críticas recibidas en los últimos días.“Ahora por acompañar al gobierno, los políticos de la oposición y los medios de comunicación nos denigran y tratan de mafiosos sin importar que los que nos atacan nunca hicieron nada útil por el país, y lo único que hacen constantemente es destilar resentimiento y odio contra los camioneros y contra toda la sociedad”, manifestó el camionero en el comunicado.Tras lo cual agregó: “Estos personajes que nos denigran están en modo campaña y”.“En vez de cumplir con sus funciones y asistir siquiera a las escasas sesiones legislativas, impunemente siguen haciendo denuncias sin ningún tipo de fundamentos y sin asumir ninguna responsabilidad ni consecuencia”, criticó Moyano.En particular,Moyano consideró que esto se trata de un “circo mediático con el único fin de obtener rédito político”.“Pero cuando realmente tienen que cumplir su función ejerciendo el control sobre contratos y licitaciones no lo hacen como, por ejemplo, ha ocurrido durante años con el servicio de grúas en la Ciudad”, agregó.Finalmente, señaló en el comunicado queEl martes, en diálogo con Télam Radio, su hijo Pablo Moyano, adjunto de Camioneros, aclaró que la colaboración consiste “solamente de notificar a los inspectores” de Comercio en los centros de distribución de los supermercados, para evitar que los proveedores se lleven la mercadería para “revenderlas con otros precios” en canales de venta que no están bajo el programa de Precios Justos.