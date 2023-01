Una masculinidad sin violencia es posible: otro legado obligado en memoria de Fernando Báez Sosa

Los rugbiers imputados por el crimen de Báez Sosa.

"Atendiendo las resistencias de los varones, enfatizamos en que no se trata de estigmatizar, atacar o amenazarlos, sino de ofrecerles una oportunidad para identificar y revisar esos mandatos que hemos naturalizado"

Los tres ejes de las masculinidades, según un sociólogo

¿Qué se hace en Argentina para que esta masculinidad se reconvierta?

"El problema es cuando la agresividad se vuelve violencia explícita y es la forma de relacionarse con el mundo"

A partir de este hilo varios medios manifestaron su interés al respecto. Un poco de eso se trata; expandir los límites de esta conversación social para que la mirada y las acciones para transformar las masculinidades no sean patrimonio de un puñado de expertos.

Varones poniendo palabras para expresarse en lugar de hacerlo con golpes, rompiendo las complicidades que justifican las violencias y las agresiones "al diferente", pensando su ejercicio de la masculinidad sin lastimar ni lastimarse, son algunos planteos que se proponen en grupos creados en distintos lugares del país por hombres y para hombres,Hace tres años, el 18 de enero de 2020, Báez Sosa murió a sus 18 años , y por su asesinato son juzgados ocho rugbiers imputados de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" por el Tribunal en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.Luciano Pertossi (18 años), Blas Cinalli (18), Ciro Pertossi (19), Enzo Tomás Comelli (19), Máximo Pablo Thomsen (20), Matías Benicelli (20), Ayrton Michael Viollaz (20) y Lucas Pertossi (20).Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, que tenían 19 y 20 años, respectivamente, estuvieron esa noche en Villa Gesell, fueron imputados y luego sobreseídos.reales en muchos sentidos, entre ellos,el cuerpo se utiliza como un instrumento para expresar el dominio; la identidad masculina se desarrolla a partir de actividades fuera de la sociedad (al aire libre) y de lo civil (deportes) asociadas a cualidades que expresan valentía, coraje, determinación y fuerza; y se posiciona creando al otro como oposición al nosotros, y así aparece la homofobia, la misoginia y el rechazo a masculinidades no-hegemónicas.Sólo un dato:Según el del Mapa Federal de Experiencias con Varones y Masculinidades en Argentina del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, hLa Red de Equipos de Trabajo y Estudio en Masculinidades (RETEM) es una referencia en este mapeo y está conformada por 20 organizaciones de la provincia y Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Mendoza y Neuquén., uno de los referentes de RETEM que trabaja hace más de 10 años con varones en el porteño Hospital Teodoro Álvarez.El profesional explicó queTambién "tiene que haber espacios de trabajo en las currículas de todos los niveles educativos, de formación profesional, en hospitales, clubes, sindicatos, la justicia, con un plan estratégico a nivel nacional que incluya publicidades, una verdadera Ley Micaela y no un cursito de tres horas aprobado", añadió.del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, a cargo de Luciano Fabbri., tuiteó el funcionario cuando hizo un análisis, con perspectiva de género, del asesinato de Fernando., con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Argentina, que"Es una práctica a tomar de referencia porque no se presenta como una acción dispersa o fragmentada, sino que al ser institucionalizado, permite que las políticas de masculinidades trasciendan al gobierno de turno", valoró Fabbri en diálogo con Télam., otro es el programa de Multiplicadores encargado de replicar la experiencia en otras áreas de Gobierno y en la sociedad, y la tercera se sustenta en "rondas de varones".Se trata de talleres presenciales en clubes, instituciones deportivas y colegios, que "apuntan a la conversación y reflexión crítica de mandatos y estereotipos de masculinidad, la relación entre violencia, complicidad y la promoción de masculinidades corresponsables", indicó."Atendiendo las resistencias de los varones, enfatizamos en que no se trata de estigmatizar, atacar o amenazarlos, sino de ofrecerles una oportunidad para identificar y revisar esos mandatos que hemos naturalizado", señaló el funcionario., sumó el trabajo que se hace en la provincia."Tenemos una pata preventiva, pensando en mandatos, estereotipos, eventos culturales, desde la literatura y el rap. Ponemos en juego cuáles son los imaginarios de cada persona. Y ya es un avance que un varón, con el mandato de la fuerza y lo rudo como fue el crimen de Fernando, donde los rugbiers mataron 'al varón más débil', se enfrente a otro con palabras, y se vea cuáles elige y con qué símbolos te ataca o te reta. Es ser agresivo sin ser machirulo", detalló.Para el profesional"Al año, solo trabajamos con 80 varones que ejercen violencia, y 2000 en cultura preventiva, donde armamos batallas de rap y los enfrentamientos se dan en la palabra de otras formas, pero se necesita mucho más, hacer una apuesta, con acompañamiento de presupuesto para que se sostengan redes", resaltó y reforzó lo que dijeron los otros especialistas: se necesitan propuestas que se sostengan el tiempo con el compromiso de los hombres.