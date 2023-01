El gobernador Melella anunció elecciones unificadas y adelantadas

“En los próximos días” Melella dará a conocer la fecha de las elecciones en la provincia. Foto: archivo.

Qué dice la norma

El, anunció este miércoles que “en los próximos días” dará a conocer la fecha de las elecciones en la provincia, según un cronograma que se adelantará varios meses a los comicios nacionales y que podría llamar a votar a los fueguinos el domingo 7 de mayo, anticiparon voceros oficiales.En principio, Melella reveló que “existe un consenso” con los intendentes del distrito y con los diputados provinciales para, algo que no resulta obligatorio debido a la autonomía de los tres municipios locales (Ushuaia, Río Grande y Tolhuin) en materia electoral.Por otro lado, el mandatario admitió negociaciones políticas paraa las elecciones presidenciales de octubre.“En los próximos días sabremos la fecha de la elección. Es algo que estamos charlando con los intendentes y con los legisladores. Hay consenso para unificar las fechas (de los comicios provinciales y municipales)”, afirmó el gobernador en declaraciones efectuadas en rueda de prensa.La unificación de fechas buscaconsiderando que en agosto serán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y en octubre las presidenciales, y que la elección de gobernador y vice puede tener segunda vuelta.“A la gente no es algo que le encante ir a votar, es una realidad y una cuestión política. Si uno divide los días se termina cansando a la población. Las elecciones tienen que ser el mismo día”, insistió el dirigente del Frente de Todos (FdT).Sobre la, Melella dijo que se cumplirá tanto la Constitución provincial como la ley electoral que establecen una separación de las elecciones nacionales.La Constitución fueguina establece en su, que “en ningún caso podrán coincidir con elecciones nacionales a las que deberán anticiparse, por lo menos, en tres meses”.En ese sentido, la ley electoral 201 señala en su artículo 43 que los comicios “”, pero que “si una elección nacional fuera convocada para esa misma época, los comicios provinciales deberán realizarse entre tres (3) y cinco (5) meses antes de la fecha establecida para la nacional”.De todo ello se desprende que si las elecciones nacionales se realizan el 22 de octubre, las provinciales deberían llevarse a cabo entre mayo y julio.Los calendarios electorales fueguinos siempre establecieron como fecha de comicios los últimos domingos de junio con una hipotética segunda vuelta los primeros días de julio, algo que podría cambiar esta vez.Por otra parte,: hay balotaje en la elección de gobernador y vice pero no para elegir intendentes, mientras que los legisladores se eligen por un sistema de tachas (se puede tachar de la lista original a uno o más candidatos) y los concejales se eligen por sistema de preferencias (se puede preferir a uno o más candidatos de la lista).En el caso de Ushuaia, su Carta Orgánica fue modificada recientemente y entre otras variantes fue creada la figura del viceintendente y la incorporación de más concejales.