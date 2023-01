Con reediciones, una biografía y la venta de derechos a Netflix, recuperan la obra de Roald Dahl

La versión musical de Matilda, todo un éxito en Netflix.

Emma Thompson en la piel de "Tronchatoro", un personaje emblemático del autor.

Conocido por sus novelas infantiles como "Las brujas", "Matilda" o "Charlie y la fábrica de chocolate" aunque también escribió novelas, poemas y obras de teatro,en los últimos tiempos gracias a las reediciones, una nueva biografía titulada "Teller of the Unexpected" y la venta de los derechos a Netflix, que ya sorprendió a los espectadores con la versión musical de "Matilda".de Matthew Dennison, recupera la biografía de un autor popular que vendió 250 millones de libros en 63 idiomas. Según su hipótesis, " nunca hubo un hombre más maldito que Roald Dahl", que se salvó porque logró llevar el sello de su biografía a su obra.Roald, nació en Gales, de ascendencia noruega, perdió a una hermana cuando tenía 7 años debido a una apendicitis, y a su padre poco después por una neumonía. Su voz macabra y su fuga a la fantasía fueron claramente engendrados por los roces con la muerte y la violencia desde que era un niño.Fue criado por su enérgica madre noruega, y ese amor por los mitos del país y los cuentos populares del norte influyó en su escritura. Un accidente aéreo que casi lo mata terminó con su carrera en la aviación, que siguió un tiempo en Washington. Allí conoció a la bella actriz Patricia Neale y formó una familia. La tragedia golpeó otra vez cuando su hija mayor murió de sarampión, su hijo pequeño casi muere en un accidente de tráfico en Nueva York y su esposa sufrió un derrame cerebral casi fatal., dijo Dahl poco antes de su muerte en 1990., explicó sobre cómo esa mirada sobre el mundo marcó su literatura.En septiembre,y "Matilda" ya se volvió un éxito en las primeras semanas on line en la plataforma. Se trataría de la adquisición más importante de la compañía en toda su historia.La versión de la plataforma, que ya se ubica entre las más vistas del mes, está protagonizada por Emma Thompson y Lashana Lynch junto con Alisha Weir. A diferencia de la adaptación cinematográfica que dirigió Danny DeVito en 1996, que solamente está basada en el libro de Dahl, la versión de Netflix está inspirada en “Roald Dahl’s Matilda: The Musical”, un musical de 2010 producido por la Royal Shakespeare Company bajo la dirección de Dennis Kelly y que se volvió un éxito.Pero además, “Matilda” llegará en versión musical en junio al Teatro Gran Rex en busca de alcanzar ese impacto que la pieza obtuvo en escenarios de Londres durante 12 años, en Broadway durante cuatro temporadas y en otras salas del mundo sumando más de 10 millones de espectadores. La obra contará con la dirección del prestigioso Ariel del Mastro y tendrá más de 25 actores en escena cantando y bailando en vivo, para lo cual se formarán tres elencos de niños y niñas de entre 9 y 12 años.Además, Penguin Random House, el grupo que tiene un contrato de publicación de los libros del autor, conservará los derechos y planea acompañar las iniciativas de Netflix con nuevas ediciones.