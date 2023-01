El Movimiento Popular La Dignidad se sumará al relevamiento de Precios Justos

Las organizaciones sociales controlarán que se cumplan el acuerdo de Precios Justos.

“Ante el aumento desmedido de precios y la sospecha de que las grandes cadenas de supermercados y las empresas productoras no están cumpliendo el acuerdo, los movimientos populares estaremos en cada góndola haciendo valer el derecho de todo un pueblo al acceso de alimentos a precios justos”

“No hay ninguna posibilidad de un plan de desarrollo productivo en la Argentina si no contamos con alimentos y energía barata", planteó Rafael Klejzer. / Foto Leo Vaca

A partir del 23 de enero, el Movimiento Popular La Dignidad

también realizará controles de precios.#ControlDePrecios#Inflación @LaDignidadok — Rafael Klejzer (@rafaelklejzer) January 17, 2023

El Movimiento Popular La Dignidad anunció que se sumará a partir del próximo lunes, 23 de enero, alpara constatar su cumplimiento.“Ante el aumento desmedido de precios y la sospecha de que las grandes cadenas de supermercados y las empresas productoras no están cumpliendo el acuerdo, los movimientos populares estaremos en cada góndola haciendo valer el derecho de todo un pueblo al acceso de alimentos a precios justos”, explicaron desde la organización en un comunicado.Asimismo, dijeron que los controles de precios y de productos en góndolas serán realizados “de manera independiente, por fuera de los acuerdos oficiales”., quien conduce el movimiento.También, el cosecretario general de la CGT y adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano , cuestionó a quienes "han magnificado" el control conjunto del gremio junto con la Secretaría de Comercio para detectar faltantes en el programa Precios Justos.En diálogo con Télam Radio, Moyano aseguró que “la oposición trata de sacar ventaja. Si no es por el tema a la Corte Suprema es por el tema de los movimientos sociales. Ahora es el tema de este episodio que han magnificado” y afirmó que Camioneros no tiene “poder de sancionar ni de clausurar un supermercado”, sino “solamente de notificar a los inspectores de la Secretaría de Comercio si salen diez camiones de ´x´ producto del centro de distribución”, para evitar que se “produzca la especulación y encanuten la mercadería para después revenderlas con otro precio”.Las acciones de inspección buscan “resguardar un plato de comida más a millones de argentinos que hoy no lo tienen”, e indicó que las mismas también se hicieron durante “la pandemia” de Covid-19; solamente es denunciar porque llega la mitad (de los camiones) a los supermercados”, afirmó.