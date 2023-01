"Es necesario" que los beneficiarios del Potenciar "estén en una unidad productiva"

El subsecretario de Políticas de Integración del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador de la organización Barrios de Pie, Daniel Menéndez. Foto: Florencia Downes

Las declaraciones de Mario Ishii

El subsecretario de Políticas de Integración del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador de la organización Barrios de Pie,y vinculada "al ámbito del trabajo"."La validación de datos está asociada a quienes son los beneficiarios que se vincularán con una unidad productiva, o un espacio comunitario de trabajo.Desde nuestro punto de vista, más allá de la necesidad del ingreso, es importante que el beneficiario esté asociado al trabajo", señaló Menéndez en declaraciones a la radio AM750., y consideró como algo "valido" que el Gobierno nacional tenga una política para "ordenar ese programa social"."El criterio es que el Potenciar Trabajo esté asociado a un trabajo, porque sino después dicen que se percibe por no trabajar. Ese 10% de compañeros que tendrán una suspensión de la mitad de sus haberes no validaron los datos por no vincularlos a una unidad productiva", señaló.Asimismo,El pasado martes, durante un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández,, en una clara referencia a los beneficiarios de los programas sociales."Queremos discutir (el tema) de cara a la sociedad. Como movimientos sociales trabajamos con derechos y obligaciones", afirmó Menéndez, quien aseguró que "la mayoría" de los beneficiarios del Potenciar trabajo "está trabajando"., explicó.Finalmente,y mostrar que "no son traslados de ingresos, sino una contraprestación"."Está asociado a cumplir determinado trabajo y estamos orgullosos que sea así", concluyó.