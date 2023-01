Suspendieron la licencia al conductor que agredió al chofer del colectivo en Villa Fiorito

Agredieron a un conductor de colectivo en Villa Fiorito.

"El dueño de la Fiorino va a quedarse sin licencia por encabezar este ataque salvaje, desproporcionado y cobarde" Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV

, en la localidad bonaerense de Villa Fiorito, por lo que se le suspendió la licencia de conducir, informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).Tras conocerse un vídeo donde se ve al conductor junto a otras dos personas insultando y golpeando al chofer de un colectivo, luego de que este rozara la camioneta que transportaba a los agresores, se le suspendió la licencia de conducir radicada en el municipio de Lomas de Zamora a quien manejaba el vehículo de menor tamaño.Además de esta sanción, el conductor deberá someterse a un nuevo examen psicofísico que determine si es apto o no para la conducción de vehículos., todo un valiente resultó ser el conductor. Veremos qué dictaminan los psicólogos sobre su aptitud para poseer un registro", expresó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.Y añadió: "Desde el comienzo de esta gestión no solo repudiamos la violencia, sino que actuamos en consecuencia para sacar a los barrabravas viales de las calles. Somos mayoría los que queremos convivir en paz. Les pedimos a las personas que presencian hechos de este tipo, que los denuncien en el canal de denuncias que tenemos disponible para la ciudadanía".Por su parte, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, manifestó que "no podemos permitir que estos violentos sigan al frente de un vehículo, es necesario que entiendan que deben cambiar esas actitudes temerarias, por eso junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial decidimos quitarle la licencia al conductor responsable de este ataque y que sea sometido a un nuevo examen para poder volver a tramitarla"., que permite la suspensión provisoria de la Licencia Nacional de Conducir de conductores que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir y que registren un grave peligro para la seguridad vial.De este modo,, donde las y los ciudadanos pueden realizar su denuncia enviando el material que graben identificando al responsable. También pueden hacerlo a través de las redes sociales de la ANSV -InfoSegVial- y/o por correo electrónico: comunicacion@seguridadvial.gob.ar