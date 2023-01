Lasso pidió la renuncia a todos los gerentes de empresas públicas de Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, pidió este martes a los gerentes de las empresas públicas que pongan sus cargos a disposición, a días de una denuncia periodística por corrupción que involucra a un cuñado del mandatario.de esas instituciones, señaló la dependencia en su cuenta de Twitter.El mensaje está acompañado de la carta firmada por Ponce y dirigida aEl pedido se produjo a partir de que la Fiscalía abrió una investigación por la denuncia del medio digital La Posta sobre supuestas irregularidades en la entrega de nombramientos y contratos en empresas del sector eléctrico.En el caso estaría presuntamente involucrado un cuñado del presidente, Danilo Carrera, que no es parte del gobierno, y a quien Lasso defendió días pasados.El caso también involucra a funcionarios como Hernán Luque, a quien el propio mandatario había nombrado en 2021 como su delegado en el directorio de EMCO.Lasso -que está ahora en Davos para participar del foro anual que se hace en esa ciudad suiza- también ordenó una investigación por parte de la secretaría Anticorrupción y sostuvo que dispuso la entrega de información para confirmar que en su gobierno "no ha existido (...) ninguna 'estructura criminal' como la que falsamente se ha denunciado".El día que se conoció la denuncia de la prensa, el 10 de este mes,"El Gobierno Nacional, desde el inicio, ha sido tajante y claro: no tolera ni tolerará ninguna forma de corrupción. De absolutamente nadie", señaló entonces.La Asamblea Nacional (AN, parlamento), en tanto, analizaba la conformación de una comisión investigadora, según la agencia de noticias AFP.