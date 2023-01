Espectáculos

17-01-2023 19:10 - TRAS UNA DEMORA

Dos películas de Marvel serán estrenadas finalmente en cines chinos

"Pantera Negra: Wakanda por siempre" y "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" llegarán finalmente a las pantallas chinas donde no se veían producciones del sello desde 2019.