Cerruti afirmó que en JxC "necesitan que la gente esté enojada"

Gabriela Cerruti.//Foto Amarelle Gustavo

aseguró que Juntos por el Cambio (JxC) tiene "vocación" de que "las cosas vayan mal" porque "necesitan que la gente esté enojada" para ganar las elecciones y, que -dijo-de Buenos Aires.Respecto del c) para las elecciones de este año, indicó que será aquel que "mejor represente a todos y tenga posibilidades de ganar" para poder "cosechar lo que sembramos" y pidió "no regalárselo a la derecha"."Hay cierta decisión y vocación de parte de la oposición de que las cosas vayan mal. Es muy notorio en el sentido de que necesitan que la gente esté enojada, indignada, porque tienen un discurso que prende en el odio, en el enojo", afirmó Cerruti en diálogo con Radio 10.Y continuó: "Es un momento donde están los cimientos, empezamos a cosechar lo que se sembró en estos años, la gente se va de vacaciones ahorrando y en ese clima la oposición no hace pie, entonces tiene que buscar cosas para enojarse".En esa misma línea, aseguró que ", dado que la"debería ser la ciudad más rica del país", pero "es la ciudad dondedonde construye más viviendas el Gobierno nacional que el de la ciudad"."¿No tiene. No hay ninguna medida económica de Rodríguez Larreta que haga que crezca el empleo, que baje la inflación, que haya más industrias limpias", subrayó la portavoz presidencial.Y remarcó: "Entonces, en el día a día se comporta como un intendente que se ocupa de las lamparitas y los arbolitos, y después te quiere dar una discusión nacional", señaló respecto a la posibilidad de que el jefe de Gobierno local sea candidato presidencial en las elecciones de este año."La ciudad de Buenos Aires es unadonde vive o tiene su domicilio alguna de las mayores fortunas del país, donde hay un fuerte aparato financiero. El que tiene que dar respuesta a la cantidad de gente que alquila en la ciudad de Buenos Aires es Rodríguez Larreta, no es el Gobierno nacional", aseveró.Por otra parte, indicó que "el candidato del Frente de Todos va a ser el que mejor represente a todos y tenga mejores posibilidades de ganar cuando llegue el momento, porque lo que queremos es que continúe este gobierno"."Empezamos a cosechar lo que sembramos, pero el que va a cosechar de verdad es el gobierno que viene. Con lo cual no podemos ser tan ingenuos ni autodestructivos de hacer esto para terminar regalándoselo a la derecha, que lo que va a hacer con el crecimiento es quedárselo en pocas manos, con el mayor empleo le va a sacar derechos a los trabajadores, con la obra pública va a paralizarla", completó.