Cecilia Moreau convocó a "tratar temas que están en la agenda de la gente"

Foto: Maximiliano Luna.

La presidenta de la Cámara de Diputados,, señaló este martes que "es necesario que todos los diputados" sesionen "para tratar temas que están en la agenda de la gente", como "es el caso del Plan de Pago de Deuda Previsional"."Es un problema que hoy afecta a más de 800 mil personas que no están cobrando la jubilación que les corresponde", señaló la legisladora en declaraciones a InfoBan Radio.Para Moreau, "la enorme mayoría de argentinos y argentinas no reúnen los 30 años de aportes, por eso".Asimismo, la titular de la Cámara baja enfatizó que "otro de los temas importantes que tenemos que" y remarcó que "hay miles de jóvenes que quieren estudiar una carrera cerca de su casa y tenemos que darles esa posibilidad para que los hijos de los trabajadores puedan tener herramientas para formar un futuro mejor"."Universidades como la del Delta, la de Río Tercero en Córdoba o Cañuelas, entre otras que estamos impulsando, son necesarias para que nuestros jóvenes puedan tener un mejor acceso a una educación de calidad, abierta y federal, porque a este Gobierno sí le importa que nuestros hijos puedan progresar", sostuvo.Con respecto al proyecto que impulsa la declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado, Moreau coincidió con el ministro de Economía,, al afirmar que "forma parte de un acto de estricta justicia tributaria"., remarcó y sostuvo que "para ello es necesario que quienes evaden sus obligaciones se pongan en regla".En ese sentido, apuntó: "Queremos un Estado eficiente y para eso debemos priorizar el bienestar de todos los argentinos y argentinas a través de cuentas claras y medidas justas que beneficien a la sociedad" y manifestó que "por eso también esta es una oportunidad para regularizar el mercado y terminar con algunos vivos que no cumplen con el pago de los que les corresponde".