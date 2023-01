Las batallas de rap dan un nuevo salto con "El heredero: la dinastía del freestyle"

El argentino Dtoke, la española Queen Mary y el mexicano Aczino.

El mexicano Aczino, el referente más importante de la historia de batallas de rap en habla hispana, asegura que, programa que combina elementos de reality y show de talentos que llega este viernes a Star+ con el propósito de encontrar a los y las jóvenes que liderarán la nueva generación, es un signo de que la disciplina se ha “consolidado como movimiento”., imagina, el rapero y freestyler que se consagró el mes pasado como tricampeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla, el evento más importante de la escena y donde demostró -aunque nadie lo ponía en duda- su vigencia a los 31 años.En “El heredero…”, sin embargo, “Mau” ocupará un rol acorde a su larguísimo y laureado recorrido ya no como batallero sino como uno de los cinco mentores de la competencia.El programaAczino es el encargado de reclutar y apoyar a los de México (con la excepción del guatemalteco Ghetto). Los otros cuatro íconos que tendrán a cargo un clan son el español, el peruano, el chilenoy el argentino, alias del rapero, freestyler, comunicador, organizador llamado“El Dto” es no solo el mejor de la historia argentina, sino un nombre ineludible en el plano internacional. Para “El heredero” seleccionó ay la mendocina: cuatro MCs que fueron ganando terreno en los torneos de ascenso de los últimos años y que reclaman más protagonismo en los grandes escenarios. Desde que se rodó la serie en 2021, de hecho, MP consiguió un lugar en la actual liga FMS Argentina.El show, que, tendrá la conducción del influencer mexicano, los beats de los DJs, y a la icónica presentadora españolacomo la moderadora de las batallas.- Dtoke: Creo que es muy importante para romper algunas barreras que todavía quizás no se han roto. Todos venimos haciendo un gran esfuerzo desde que el movimiento no convocaba, desde que no tenía industria, y haber llegado a cierto nivel y que una compañía tan grande se anime a apostar en este proyecto para nosotros es súper valioso.- Aczino: Sí, también es un signo de que nos hemos consolidado como movimiento; ahorita en el mundo del freestyle se habla mucho de que han bajado los números de reproducciones en los torneos, que ha bajado la gente que habla de esto en redes sociales, pero creo que esto es una forma de ver que no todo está en en las redes. Hay muchas más plataformas que también impactan y Star+ con Disney pues es una de ellas que está llegando a todas las pantallas y creo que consolida mucho nuestro movimiento. Nos hace ver ya como algo mucho más serio y también creo que esto le da mucha ilusión a los chicos que empiezan a decir “algún día yo quiero salir en “El heredero”.- D: En mi caso creo que la disciplina se va a ir de alguna manera “seccionando”. Hoy en día los formatos están como muy deportivizados y creo que debería haber una suerte de separación, que ya se está empezando a hacer de a poco. Mau está llevando a cabo Batalla de Campeones, que es un formato full show, por ejemplo, full entretenimiento. Más artístico, más distendido y corriéndose un poco de lo deportivo. Y creo que no está mal que existan los conceptos más deportivos, más de trabajo de velocidad mental, de poder tomar el freestyle y bajarlo a una puntuación. Que haya torneos que premien el espectáculo, el show, la musicalidad, el rapeo, y otros torneos que premian la disciplina más deportiva. Y creo que también se abre una ventana, que ya se viene abriendo hace rato, que son las batallas de escritas, que van a ser parte de este circuito.- Queen Mary: Estoy de acuerdo, creo que después de haber alcanzado unas cotas muy altas ahora ya se está viendo un poco las diferentes tendencias de por dónde puede ir el freestyle.Y además a mí lo que me gusta de todo esto es que estas diferentes tendencias pueden convivir muy bien; se puede ir a ligas donde se premia la parte más deportiva de todo esto, pero también es un disfrute y un lujo ver directamente el mero placer casi de rapear, del rapeo un poco sin estar necesitando puntuar.- A: Desde mi perspectiva lo que faltaba era tener exponentes mujeres que inspiraran a otras. Es muy difícil tomar esa responsabilidad y esa travesía de dar los primeros pasos como lo que hizo (la española) Sara Socas, como lo que hace (la colombiana) Marithea, que prácticamente se cargan el peso de las mujeres rapeando porque son las únicas que están presentes. Creo que ellas ya están inspirando a muchas más y es cuestión de tiempo de que veamos cómo van escalando y subiendo peldaños. Aquí en México tenemos a Azuky, por ejemplo, que es increíble y que yo ya la he visto en escenarios grandes hacerlo muy bien.- QM: Estoy muy en la línea de Aczino. Hacía falta que hubiera mujeres que decidieran exponerse tanto, incluso a pesar muchas veces del “hate” en redes. Y creo que hay una parte también educacional, en la que como que ya somos educadas un poco de otra manera el exponernos así creo que es librar un salto más alto en esa batalla. Pero una vez que ya empieza a haber más chicas, por ejemplo ahora en “El heredero” se va a ver momentos de brillo de muchas de ellas, creo que va a animar a muchísimas más.- D: Ha habido muchas chicas que han estado involucradas desde hace muchos años. Quizá no han llegado a tener el nivel que se necesitaba para estar en una competencia internacional y dar la talla, pero creo que es por una cuestión matemática: simplemente cada mil freestylers hombres aparecen 10 20 o 50 freestylers mujeres. Hoy a Marithea, es una apreciación mía, la veo como de las que pudo demostrar que realmente puede estar en un evento internacional, competir contra Mau, contra cualquier competidor que sea de élite y que haya ganado un montón de torneos y pelearle una batalla de igual a igual. Creo que lo de Marithea es un antes y un después, porque nunca había pasado que una mujer destaque tanto. Y creo que también es algo valioso que no hubo una inclusión forzada, sino que las que empezaron a aparecer tomaron el lugar que les correspondía y según el nivel que tenían llegaban hasta donde llegaban. Y Marithea rompió un poco esa barrera, ella es hoy en día una de las freestylers más potentes que hay, comparándola con los hombres también.