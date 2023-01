La selección de mujeres y disidencias de las BZRP Sessions: Shakira, Nathy Peluso, Villano Antillano y más

Villano Antillano, Shakira y Nathy Peluso / Foto: Capturas de pantalla.

Ranking de las Bizarrap Sessions más escuchadas

Las chicas que grabaron con Biza

El miércoles pasado Bizarrap (24) y Shakira (45) patearon el tablero con la session #53 en la que la reina colombiana del pop no se guardó nada. Causó revuelo y polémica en las redes sociales, principalmente discusiones entre usuarios sobre si los mensajes de la letra son más o menos feministas, empoderan más o menos, son más o menos machistas… en integrar la selección de mujeres y disidencias de las sessions del Biza, entre las que se encuentra Villano Antillano La Session #53 rompió récords al lograr el mejor debut histórico de una canción en español : tuvo en su primer día 45 millones de visualizaciones en YouTube -superando “Despacito RMX”- y en SpotifyIncluso ya se ubica como la segunda sesión del Biza más escuchada en Spotify, siendo la primera la del español Quevedo que -al menos por ahora- sigue liderando el puesto número uno con 947 millones de reproducciones.El monotema Shakira-Bizarrap en las redes sociales corrió el foco del conflicto legal con la FIFA por el uso de imágenes no autorizadas en el video “3 Estrellas en el Conjunto” de Bizarrap, Duki y el dúo cumbiero La T y La M, que fue bajado de YouTube, el mismo día del estreno de la sesión número 53.(2022)(2023)(2022)(2021)(2022)Luego le sigue en el puesto número 6 la de Eladio Carrión, séptimo Paulo Londra y octavo L-Gante.No se trata de un dato menor que, en general, las sessions del joven productor de Ramos Mejía son grabadas con artistas hombres. En este caso Shakira superó en reproducciones a casi todos sus colegas masculinos. De 53 artistas que grabaron sessions con Biza 46 son hombres y 7 son mujeres.(2023) Colombia(2022) Puerto Rico(2021) España(2021) Estados Unidos(2020) Argentina(2020) Argentina(2019) ArgentinaDefinitivamente de las más icónicas, además de la reciente de Shakira, es la de, puertorriqueña que se convirtió en la primera y única artista queer y tránsgénero en grabar con Gonzalo Julián Conde, más conocido como Bizarrap.La letra de la session de Villano es muy poderosa y denota mucha personalidad por parte de la artista de Puerto Rico con frases como: "I'm on the top shelf, I'm such a bombshell (...) / una vampiresa, soy una sanguinaria (...) / Yo soy la principal y tú la secundaria".Otra session con una letra que empodera es la de la argentina, que habla sobre el placer sexual y activo de las mujeres , coherente con el paradigma feminista actual:“Qué buena vista tenes cuando me pones a cuatro patas (...)Una perra sorprendenteCurvilínea y elocuente”Peluso también describe el histeriqueo de algunas personas a la hora de ‘chamuyar’, mandar mensajes, sobre aquellos que, como dice la famosa frase, “ladran pero no muerden”:“Manda mensaje, dice que dicePero después no hace ni MmmCuando me escribe suena valientePero de frente no dice ni Mmm”Y por supuesto, las frases más icónicas de la session de Peluso son: "I'm a nasty girl, fantastic / Este culo es natural, no plastic / Lo que toco lo hago bombastic / Todo' eso' gile' a mí me la mastic /".le suman internacionalidad a la liga de mujeres de las sesiones al ser artistas consagradas.Por supuesto que la presencia de, también tienen mucha relevancia, sumándole una canción más -que no es una más al ser una session junto al número 1- a sus repertorios que tienen alcance mundial.Grabar con Bizarrap es todo un evento al ser el artista argentino más escuchado en Spotify en el último año . Entonces, la pregunta es