El rugby se replantea sus códigos: "Todos nos creímos responsables por lo de Fernando"

Frenar el consumo de alcohol en el tercer tiempo del rugby, un desafío tras el caso Báez Sosa

Terminar con la presencia institucionalizada de las bebidas alcohólicas en el rugby es uno de los principales "desafíos" en los que se debe avanzar de manera general en este deporte, dijo Sebastián Garro, exjugador y actual presidente del Club Biguá de Mar del Plata, "pionero" en prohibir el consumo de alcohol durante los terceros tiempos tras el impacto que tuvo el crimen de Fernando Báez Sosa.



Días después de que se conociera el asesinato del joven en Villa Gesell y de que el rugby quedara bajo la lupa mediática, el club Biguá fue de los primeros en avanzar en medidas concretas: charlas, prohibición de prácticas violentas y, particularmente, prohibición del alcohol en los terceros tiempos, el momento posterior a los partidos en que los rivales comparten una comida.



Garro aclaró que el asesinato de Báez Sosa "no se puede reducir" al consumo problemático del alcohol, pero sí habilitó "ciertas reflexiones" de cambios que se podían aportar desde el rugby.



"Fuimos los primeros o diría los únicos en prohibir el alcohol en el tercer tiempo, una medida que no le simpatizó mucho al ambiente del rugby", aseguró a Télam el presidente del club.



En cambio, fueron "muy bien aceptadas por jugadores (del club) y padres y madres de los más chicos".



"Lo que veíamos es que el alcohol se había naturalizado en los jugadores, incluso en menores de edad. Es como dar un visto bueno al consumo de alcohol, cuando el deporte apunta a otra cosa", explicó Garro.



Y agregó: "Nosotros no controlamos lo que hacen fuera, pero dentro del marco de un club deportivo, no queríamos eso".



Si bien el alcohol "no tiene por qué derivar en algo violento", su consumo en la noche "me parece el principal problema, está en todos los chicos", consideró el exjugador.



"Causa un cambio de actitud muy fuerte, te envalentona, te desinhibe. Uno que tiene hijos lo ve, es bravísimo", apuntó.



Respecto a la medida, que se pudo sostener hasta ahora, indicó que fue "un cambio hermoso que ojalá se expanda más".



"Estoy convencido que el rugby tiene valores importantísimos, que no son los de el alcohol o la violencia, y que son los que nos interesa difundir", dijo el entrenador, que extendió el tema a "todos los deportes", ya que muchos tienen como sponsors principales a bebidas alcohólicas.



"Es una locura naturalizar que un deportista termine una actividad física de dos horas y le meta alcohol al cuerpo", enfatizó.



El consumo problemático de alcohol fue uno de los ejes de las distintas capacitaciones que se brindaron a los clubes desde las asociaciones de rugby nacional y regionales, pero no se avanzó "de manera generalizada" en su prohibición en los terceros tiempos.