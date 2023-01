¡Muchachos! Los campeones ya suman quince goles a un mes de la conquista en Qatar

Foto: Fernando Gens.

Paulo Dybala, autor de tres goles en la Roma / Foto: TW @ASRomaEspanol

Lautaro Martínez anotó tres goles para el Inter desde el reinicio de la competencia / Foto: TW @Inter_es

"Las tres Marías", por REP

Lionel Messi festeja su único gol en el PSG desde que salió campeón mundial / Foto: TW: @PSG_espanol

Inauguran un nuevo mural de Messi Un nuevo mural de Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino, se inagurará este miércoles en la ciudad de Buenos Aires cuando se cumpla un mes de la histórica conquista del Mundial de Qatar 2022.



La imagen del ídolo levantando el trofeo de la Copa del Mundo se descubrirá a las 20 en "Los Galgos", uno de los bares notables de la capital, ubicado en la avenida Callao y Lavalle.



La obra fue realizada por el Mosaico Nacional, un grupo de artistas que surgió hace doce años con el objetivo de realizar murales que representen la historia de la Argentina.



Los artistas que también crearon el "Comando Maradona" homenajearán por primera vez a Messi, el "gran capitán" que demostró su compromiso "con la bandera" en el Mundial de Qatar.



Así lo destacó el muralista Gonzalo López Lluch, de Mosaico Nacional, en diálogo con Télam en la previa de la inauguración de la obra.



El mural está hecho en mosaico con venecitas de vidrio, con material de revestimiento y tiene la característica de que no se daña con el paso del tiempo, la luz o la humedad.



"Nuestro objetivo como proyecto de intervención en espacio público es dejar una huella que tenga que ver con una conquista o con parte de la historia argentina. Esa es nuestra agenda de trabajo", destacó López Lluch, quien adelantó que ya recibieron otras propuestas para realizar trabajos con la figura de Messi.



Las próximas a descubrirse serán en la localidad de Pilar dentro del nuevo polideportivo Lionel Messi y otra en la zona de Palermo con la imagen del capitán cantando el himno.



Además de las obras del "Comando Maradona" en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, Mosaico Nacional también realizó el representativo pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo.



"Esperemos que sea una huella en el tiempo y que cada persona que pase se sienta parte. Además, también será parte del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires", destacó el artista.



Para el futuro también hay ideas de "proyectos colectivos" para que cada persona pueda aportar su venecita y formar parte de la historia reflejada en el arte popular.



y en su regreso a los equipos, los jugadores campeones del Mundo ya convirtieron quince goles en casi la misma cantidad de días.Elquedará para siempre grabado en la historia junto al nombre de los 26 integrantes del plantel argentino campeón del Mundo en Qatar.El efecto de la tercera estrella en el escudo del seleccionado argentino fue inmediato en los futbolistas, ya que el envión anímico se vio reflejado en el primer mes que pasó de la histórica final contra Francia.El dato toma más fuerza si se tiene en cuenta que por el lado del plantel de Francia se registraron seis tantos, menos de la mitad.Hasta el momento,encabezan la lista de goleadores con tres tantos cada uno, mientras quelos sigue con dos gritos.Los que festejaron uno son el capitánEl efecto mundialista no fue solo para los jugadores de campo ya que el arquero Gerónimo Rulli protagonizó la primera transferencia y pasó de Villarreal, de España, al Ajax, de Países Bajos, en una suma cercana a los ocho millones de euros.Además, tanto, en Aston Villa, como, en su regreso a River Plate, tuvieron destacadas actuaciones.La positiva racha de los campeones del Mundo comenzó en el último día de 2022, ya que el 31 de diciembre Foyth marcó el gol de la victoria de Villarreal sobre Valencia (2-1) por la Liga española.Alexis Mac Allister y el "Toro" Martínez fueron los primeros en anotar en el arranque de 2023.El mediocampista de Brighton, una de las revelaciones de Qatar 2022, hizo dos en la goleada sobre Middlesbrough por Copa FA, el 7 de enero.El delantero del Inter de Milán, en tanto, marcó en el empate 2-2 ante Monza por la Serie A y cortó una sequía de casi dos meses.Al día siguiente, se sumaron Marcos Acuña con una cabezazo para abrir la victoria de Sevilla contra Getafe en España y Julián Álvarez con su gol, de penal, para Manchester City ante Chelsea (4-0) por la Copa FA.El 10 de enero, Lautaro Martínez fue determinante para clasificación de Inter en la Copa Italia con un gol sobre Parma (2-1) y el pasado sábado volvió a marcar y le dio la victoria a su equipo contra Hellas Verona.Enzo Fernández reapareció en Benfica luego del castigo con el que lo sancionó el club de Lisboa -por viajar hacia Argentina para pasar el fin de año- con un golazo contra Varzim, por la Copa de Portugal.El capitán Lionel Messi volvió a jugar luego de su inolvidable actuación en la final del 18 de diciembre y fue en la victoria de PSG sobre Angers (2-0): convirtió su sexto gol consecutivo.Desde el pasado 14 de septiembre, Messi, entre PSG y la Argentina, disputó 22 partidos y convirtió 21 goles.El cordobés Paulo Dybala volvió con todo a la Roma y en dos encuentros hizo tres goles: el 12 de enero le marcó a Genoa para avanzar en la Copa Italia; y el domingo sumó su primer doblete en su nuevo club para el triunfo sobre Fiorentina.El último fin de semana la lista se amplió con el grito de Ángel Correa para Atlético de Madrid, en el empate contra Almería.La contracara es, quien todavía no sumó minutos en el equipo de Diego Simeone después de la final contra Francia.El festejo argentino que quedó con sabor a poco fue el de Ángel Di María, otra de las figuras en la definición contra "Les Bleus", que puso el 1-2 parcial de Juventus ante Napoli pero alcanzó poco, ya que finalmente se fueron del estadio Diego Armando Maradona con una goleada 5-1.La vida del plantel argentino cambió para siempre desde aquella soñada pero sufrida final ante Francia en el estadio Lusail.El director técnico Lionel Scaloni también contó, en varias entrevistas con medios españoles, detalles de cómo es requerido por la gente desde que se convirtió en el tercer DT que levantó la Copa del Mundo con la Argentina.Desde la gente que se apostaba en su casa familiar en Pujato hasta los europeos que lo saludan por las calles de Palma de Mallorca -en donde reside junto con su familia- y le recuerdan detalles de una de las mejores definiciones de la historia de los Mundiales.Hasta fines de marzo -cuando jueguen un par de partidos amistosos- los campeones del mundo no volverán a sentir el cariño del público argentino, que salió masivamente a las calles a celebrar el título, pero mientras tanto se encargan de lucirse en Europa.