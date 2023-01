"Estamos convencidos de que vamos a sacar las leyes" en las sesiones extraordinarias

Eduardo Valdés, diputado nacional por el Frente de Todos / Foto: Alejandro Santa Cruz

El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) confió este martes en que el oficialismo logrará aprobar las leyes incluidas en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo y cuestionó la postura de Juntos por el Cambio (JxC), al advertir que ese espacio opositor "está dividido porque hay radicales que quieren asistir al recinto" para debatir algunas iniciativas.quien consideró "poco entendible que van a estar en la comisión de juicio político para defender a la Corte pero no van a estar para la creación de universidades dicen que no van a estar pero eso les va a traer problemas porque son cuestiones que el radicalismo quiere apoyar".De esta manera,Para el legislador nacional del FDT, yEn declaraciones a AM 530,"JxC van a ir a defender a la Corte Suprema en la reunión de Comisión de Juicio Político, pero siguen amenazando que no van a bajar al recinto", al señalar: "No vamos a aceptar que nos extorsionen diciendo que no van a dar quórum"., el diputado kirchnerista, autor y firmante del texto, resumió, entre las causales de ese planteo, que "el fallo de la coparticipación no fue consultado con los gobernadores que, según las 12.507 palabras de la Constitución, son los miembros del Gobierno federal"., precisó el legislador nacional.Valdés agregó que "no hay antecedente en el mundo donde se haya resucitado una ley que se haya derogado para que (Horacio) Rosatti sea el presidente del Consejo de la Magistratura", al sostener que "es necesario acusar a la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño" ., que gestiona Horacio Rodríguez Larreta, Valdés consideró que con esa postura la Corte Suprema "quiso darle una mano en su campaña presidencial, pero, así como le pasó en Mar del Plata, le va a pasar lo mismo cuando quiera recorrer el interior", aseveró el legislador.