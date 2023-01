Pablo Moyano rechazó las críticas a Camioneros por el control de Precios Justos

Pablo Moyano reivindicó el control del programa Prfecios Justos por parte de Camioneros.

Moyano aclaró que el gremio no tendrá sanciones.

El cosecretario general de la CGT y adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, cuestionó este martes apara“La oposición trata de sacar ventaja. Si no es por el tema a la Corte Suprema es por el tema de los movimientos sociales., criticó Moyano en diálogo esta mañana con Télam Radio.El gremialista aclaró que, sino “solamente de notificar a los inspectores de la Secretaría de Comercio si salen diez camiones de ´x´ producto del centro de distribución”, para evitar que se “produzca la especulación y encanuten la mercadería para después revenderlas con otro precio”.“Solamente hemos hecho eso y hemos visto como (los diarios) Clarín y La Nación, que tienen todos los fines de semana propaganda multimillonaria de estos supermercados, han salido con todo criticando nuestra organización gremial, que siempre ha sido solidaria con el Estado”, afirmó Moyano.Tras lo cual, defendió que las acciones de inspección buscan “resguardar un plato de comida más a millones de argentinos que hoy no lo tienen”, e indicó que las mismas también se hicieron durante “la pandemia” de Covid-19., reiteró el sindicalista.La semana pasada. la Secretaría de Comercio intensificó los controles en los centros de distribución de las cadenas Carrefour, Coto y Cencosud (Jumbo, Disco, Vea) ubicados en la provincia de Buenos Aires, con la colaboración de los trabajadores de logística pertenecientes al gremio tras una reunión que mantuvo el secretario de Comercio, Matías Tombolini, con Moyano.El personal de fiscalización fue a “constatar la entrega de un muestreo de los productos solicitados por los supermercados a sus proveedores, que están dentro del programa Precios Justos”, según indicó un comunicado del área encabezada por Tombolini.En los controles, se solicitó a los choferes de los camiones y al jefe de la planta de distribución que exhibieran el tralier para chequear que la entrega coincida con el pedido realizado.Luego de realizarse el procedimiento,Según precisó Comercio, existe un incumplimiento cercano al 34% en los supermercados, situación que, según señaló ayer el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren en declaraciones radiales, se debe a que productos faltantes “van a otros canales que no tienen el acuerdo” de Precios Justos, como los comercios de cercanía y almacenes.En otro tramo de su diálogo con Télam Radio, Moyano criticó a la oposición por los cuestionamientos a la colaboración de Camioneros.“La verdad que es increíble como se unen precisamente para criticar, injuriar y decir las pavadas que han dicho”, apuntó Moyano, y dijo queEl gremialista se refirió puntualmente al jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, quien llamó ayer en su cuenta de Twitter a denunciar al 911 los que consideró como “controles ilegales de precios realizados por patotas sindicales o piqueteros”“Se hace el guapo con los laburantes y la (Patricia) Bullrich dijo que lo iba a cagar a trompadas en un acto”, ironizó.Finalmente, respecto de la inflación, Moyano se mostró expectante que “todo lo que esta llevando el ministro (Sergio) Massa sirva para ir bajando la inflación”., manifestó.