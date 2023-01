Scaloni viajará en los próximos días a la Argentina para definir su continuidad

En los próximos días Scaloni y Tapia se reunirán para definir la continuidad del DT / Foto TW @tapiachiqui

Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!! pic.twitter.com/64Cvg6EmSN — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) September 28, 2022

El director técnico del seleccionado argentino,, viajará en los próximos días a la Argentina para "llegar a un acuerdo" con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y"Espero sentarme con el Presidente y reunirme con él para ver si llegamos al acuerdo que queremos. Es la idea", expresó Scaloni en una entrevista que brindó el pasado lunes a la cadena COPE de España desde la isla de Mallorca, donde reside.Scaloni aseguró que entiende la expectativa que hay por la renovación de su contrato pero "todavía" no tiene confirmado el día en el que viajará a Buenos Aires, aunque será pronto., dijo el santafesino que tiene un acuerdo de palabra con la AFA para continuar hasta 2026.Ese anuncio lo realizó el propio "Chiqui" el pasado 28 de septiembre, en la previa del Mundial de Qatar. En ese oportunidad Tapia publicó en su cuenta de Twitter: "Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de la Argentina hasta el Mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones.".Consultado sobre el tema, Scaloni respondió: "No sé qué decir en cuanto a eso" e insistió con la charla que tiene pendiente con el titular de la AFA., completó.Todavía existen algunas diferencias económicas para cerrar el nuevo contrato ya que Scaloni también pretendería una mejora para sus colaboradores.Además, el cuerpo técnico deberá rearmarse parcialmente ya que uno de los integrantes, el segundo preparador físico Rodrigo Barrios, se fue a trabajar a Malasia con el argentino Esteban Solari.