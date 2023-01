Aviso del DT de PSG para Messi y Mbappé: "Hay que entender que el Mundial se acabó"

El entrenador del PSG Christophe Galtier (Prensa PSG).

Excapitán de Francia Evra cree que a Benzema "había que esperarlo hasta para comer"

Benzema no pudo jugar el Mundial con Francia.

El entrenador de ParIs Saint-Germain, Christophe Galtier, le avisó este martes a Lionel Messi, Kylian Mbappé y a sus compañeros que el Mundial "se acabó" en la antesala del viaje a Qatar, como parte de un gira comercial con su principal sponsor."Tiene que haber conciencia. Podemos encontrar mil excusas, pero hay que entender que el Mundial acabó", apuntó el DT en la conferencia de prensa.PSG es el líder de la Ligue 1 pero ya sin la ventaja previa al Mundial como consecuencia de las dos derrotas y dos victorias desde el reinicio. Ahora, Lens lo acecha a tres puntos."Tenemos diez días para trabajar, tenemos dos equipos que nos siguen muy de cerca (Lens y Olympique de Marsella) con una buena cantidad de puntos", comentó."Nunca hubo juego vertical y no es sólo algo de este partido. Tenemos que encontrar el estilo de nuevo. En estos momentos, tenemos una ausencia de verticalidad", reflexionó el DT francés.Por otro lado, el plantel trabajó este martes a la mañana de cara al PSG Qatar Tour 2023, que incluirá partidos en la tierra donde Lionel Messi levantó la Copa del Mundo hace un mes.El viaje está programado para el miércoles en horas de la madrugada y en un principio los jugadores cumplirán con los eventos comerciales previstos para luego entrenarse por la noche.El PSG, que ya realizó el tour en 2013, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2022, completará la agenda con sus sponsors y posteriormente se irá a Arabia Saudita para reeditar el clásico contra un combinado local y la figura de Cristiano Ronaldo. Además, en el banco de suplentes estará Marcelo Gallardo como DT del combinado saudita.El encuentro será este jueves, a las 14 de la Argentina.Patrice Evra, ex capitán del seleccionado de Francia, criticó hoy la actitud de los jugadores del equipo galo que perdió la final del mundial de Qatar 2022 ante Argentina por no haber apoyado al goleador Karim Benzeman, a quien habría que "haberlo esperado hasta para comer".Evra escribió en la red Instagram: “Ustedes cometen el mismo error que los campeones del mundo del '98, que pensaban que la selección francesa les pertenecía. La selección francesa es de todos. Tenemos al Balón de Oro (Benzema) y debíamos haberlo esperado hasta para comer".Benzema, delantero del Real Madrid, abandonó la concentración en Qatar por un desgarro, pero podría haber tenido minutos en la Copa del Mundo al no revestir gravedad su lesión. Pese a ello, el DT Didier Deschamps determinó que era conveniente que se recupere en Madrid, indicó el portal del diario deportivo español As."Me decepcionó la actitud humana. Desde afuera, tengo la impresión de que Benzema molestó a mucha gente. Ustedes, los jugadores, no lo apoyaron. Y hay que ir a la guerra por un jugador", enfatizó Evra, quien vistió las casacas del equipo francés en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.El ex jugador de Mónaco, Manchester United y Juventus hizo mención a un jugador argentino en su texto: "Pongamos el caso de Angel Di María, estuvo lesionado casi todo el Mundial, pero jugó la final y nos hizo un gol. Es responsabilidad del entrenador", concluyó Evra.