Escocia se enfrenta al Gobierno británico por la Ley propia sobre el cambio de género

Escocia se enfrenta al Gobierno británico por Ley propia sobre cambio de género.

La decisión del Gobierno británico de bloquear el pasado lunes una Ley escocesa que habría facilitado los cambios de género desató un enfrentamiento judicial con el Gobierno de Escocia que calificó de "ataque frontal" a sus instituciones., a pesar de los esfuerzos de algunos legisladores regionales por mantener la edad en 18 años., de trabajar juntos para garantizar que esta Ley de reforma del reconocimiento de género no presente problemas con la legislación de igualdad del Reino Unido.y que no creía que el ofrecimiento de Jack fuera sincero.Mientras tanto,para reformar en los tribunales la nueva legislación como propuso Jack.En consecuencia, las autoridades escocesas creen que la sección 33 de la Ley de Escocia es la mejor opción para obtener una decisión legal sobre el proyecto de ley antes de su aprobación definitiva.para que se pronuncie sobre si es legal o no según el acuerdo de devolución que reserva algunos temas a Westminster.No obstante, el Gobierno británico sigue siendo partidario de que Escocia y el Reino Unido trabajen juntos para encontrar una forma constructiva de avanzar que respete tanto la devolución como el funcionamiento de la legislación del Parlamento del Reino Unido.El pasado lunes, alegando que no afectaba el funcionamiento de la Ley de Igualdad."Este es un ataque frontal completo a nuestro Parlamento escocés elegido democráticamente y su capacidad para tomar sus propias decisiones sobre asuntos delegados. @scotgov defenderá la legislación y defenderá al parlamento de Escocia. Si este veto de Westminster tiene éxito, será el primero de muchos"., inmediatamente después del veredicto de la corte suprema sobre otro referendo y podría reforzar la causa de la independencia.La Ley, propuesta por primera vez por Sturgeon hace seis años,SturgeonSin embargo, fuentes del Gobierno británico afirmaron que la legislación podría tener un impacto adverso en todo el Reino Unido en áreas como la igualdad salarial, los espacios para un solo sexo y las transferencias de prisiones., lo que lo puso en desacuerdo con su partido en Escocia.