"Lo que hace Juntos por el Cambio es herir de muerte a las instituciones de la democracia"

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, analizó que "si existe un bloqueo institucional de parte de Juntos por el Cambio (JxC)" en el Congreso, el presidente Alberto Fernández "tiene las facultades" como para poder actuar, y consideró como "prioritario discutir una reforma del sistema judicial.Le pido a la oposición que dejen de mentir. En estos tiempos muchos dirigentes de JxC se muestran como los paladines de la ética y tienen un doble discurso. Lo único que hacen es herir de muerte a las instituciones de la democracia", señaló Capitanich en declaraciones a El Destape Radio.El mandatario se refirió de esta forma a la postura anunciada por parte de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, que aseguró que no debatiría en el Congreso ninguna iniciativa impulsada por el oficialismo hasta que no sea retirado el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.El mandatario consideró que "es necesario contribuir desde la verdad" al proceso de remoción que impulsan el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores, luego de que se filtraron chats atribuidos al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, en lo cuales se registraban intercambios con Silvio Robles, vocero del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.En esas conversaciones que trascendieron, Robles le sugería a D'Alessandro --actualmente de licencia en su cargo-- distintas estrategias que debía seguir el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para obtener por parte de la Corte un fallo favorable en el litigio por los fondos coparticipables que tiene con la Nación, algo que finalmente terminó sucediendo., remarcó.Para Capitanich, es prioritario "discutir una reforma del sistema judicial" así como otros temas entre los que citó "la situación en el Consejo de la Magistratura, la cantidad de miembros de la Corte, la duración del mandato de los jueces, y la presentación de declaraciones juradas"."Son cuestiones que hacen a la transparencia real" mientras que por el contrario "los que pregonan la transparencia, consienten las irregularidades. El pedido de juicio político a la Corte no es un ataque al sistema republicano, por el contrario, es una forma de defenderlo", indicó el gobernador.Y en ese sentido, aseguró que desde las provincias, el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el litigio de los fondos coparticipables, se ve como "una injerencia de la Corte que profundiza las asimetrías."Es bochornoso lo que hizo la Corte Suprema de Justicia y el próximo 23 se generará una agenda para terminar con esto que afecta profundamente a las provincias. Tenemos que discutir estas situaciones en las cuales el poder económico se apropia de los medios de comunicación para la construcción de un sentido que copta al poder judicial y toma de rehén al sistema político", puntalizó.