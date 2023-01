Djokovic ganó y tuvo un gran recibimiento en su debut en Australia

Djokovic regreso a Australia. / Foto: AFP.

El serbio, donde no se le permitió jugar hace un año por no vacunarse contra el coronavirus, con la ovación del público en su contundente victoria sobre el español Roberto Carballés Baena.El ex número uno del mundo y campeón del primer Grand Slam del año en nueve oportunidades le ganó en la primera ronda a Carballés Baena por 6-3, 6-4 y 6-0., carteles y banderas de Serbia. En poco más de dos horas,de la ATP(75). Su rival en la segunda fase saldrá del ganador del partido entre el francés Enzo Couacaud y el boliviano Hugo Dellien.Campeón en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021, Djokovic -de 35 años- viene de ganar el ATP 250 de Adelaida y es favorito en Melbourne a un año de que su caso generara una polémica a nivel mundial.El 5 de enero de 2022, el serbio fue retenido durante varias horas en el aeropuerto, estuvo durante dos semanas detenido en un hotel para migrantes y las autoridades australianas decidieron finalmente deportarlo por no estar vacunado contra la Covid-19, algo que incumplía las reglamentaciones de acceso de ese entonces en el país.