"Nos mintió en la cara", dijo Burlando sobre Máximo Thomsen

Foto: Diego Izquierdo.

Fernando Burlando, abogado de los padres de Fernando Báez Sosa, aseguró este martes queque lo juzga junto a otros siete rugbiers por el crimen del joven estudiante de abogacía y reiteró que lo ocurrido en la puerta del boliche "Le Brique" de Villa Gesell "no fue una pelea, sino un brutal asesinato".En declaraciones a la prensa antes del inicio de una nueva jornada del debate que se lleva adelante en los Tribunales de Dolores, el letrado consideró que el rugbier declaró "de una manera poco preparada" al ver llorar instantes antes a su mamá."A. Es una pena que no haya sido inteligente para declarar", agregó.Sobre los, Burlando dijo: "Ayer los testigos dijeron que se abrazaron a la causa de Fernando, eran amigos de los acusados, pero tenían la oportunidad de decir verdades porque eran testigos privilegiados"."Eran testigos que salieron con los acusados, me dio pena porquey querían ofrecer las condolencias a la familia tenían la oportunidad decir lo que hicieron los acusados. Fue una verdad a medias", concluyó.