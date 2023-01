Los beneficiarios del Potenciar Trabajo "tienen dos instancias más" para validar datos

El secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, denunció "la estigmatización contra los pobres". Foto: AFP

"Hay una política de estigmatización del sector constante. No hay la misma vocación de control para controlar a las empresas de litio, que a los sectores populares. Es histórica la estigmatización. Ahora se abre un período en el cual si los compañeros pueden hacer el trámite para que se los vuelva a dar de alta, por eso se les avisa con un descuento del 50%"

La estigmatización a los sectores populares

El secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, consideró que"Hay una política de estigmatización del sector constante. No hay la misma vocación de control para controlar a las empresas de litio, que a los sectores populares. Es histórica la estigmatización. Ahora se abre un período en el cual si los compañeros pueden hacer el trámite para que se los vuelva a dar de alta, por eso se les avisa con un descuento del 50%" sostuvo el dirigente social en declaraciones para FutuRock.En esta línea se refirió a aquellos beneficiarios del Potenciar que no hayan completado aún sus datos en el sistema y admitió que "han aparecido muchos avisos para hacerlo previamente"."Después si no lo hace, el compañero tiene la posibilidad de presentarse en las unidades productivas para hacerlo personalmente, con lo cual tiene dos instancias más para hacerlo", aseguró Pérsico.La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, resaltó que casi el 90% de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo validó su identidad y sólo el 11% de ese universo está sujeto a "ser suspendido" de recibir ese acompañamiento del Estado, a partir del mes próximo cuando se concretará el pago correspondiente a enero, si no inicia una "instancia de reclamo" abierta por la cartera para tal fin.Por otro lado, el dirigente del Movimiento Evita señaló que "no está la misma vocación de control" por parte del Estado a "empresas de litio o similares"."Es histórica la estigmatización a los sectores populares. Desde que nace el peronismo y genera derechos".Finalmente, Pérsico sostuvo que el Frente de Todos (FdT) "todo está más tranquilo" y aseguró que la coalición oficialista se está "posicionado para las elecciones"."Nos estamos preparando en muchos lugares, como movimiento Evita, para ir a interna. Le dije a la vicepresidenta Cristina (Fernández de Kirchner) que no vamos a ser malcriados y vamos a apoyar al mejor candidato que presente el FdT ", concluyó.