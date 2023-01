"La declaración de Thomsen fue una confesión", dijo un abogado de la familia Báez Sosa

Máximo Thomsen, uno de los rugbiers juzgados. / Foto Diego Izquierdo

Alevosía y premeditación

Uno de los abogados de la familia de Fernando Báez Sosa aseguró que la declaración ante el tribunal de Máximo Thomsen , uno de los ocho acusados del crimen, fue comocuya suela quedó marcada en el rostro del joven estudiante de abogacía."Para nosotros ya está plenamente acreditada la materialidad ilícita, es decir, lo que ocurrió, el hecho y la forma en qué ocurrió. Lo que vivimos el lunes (la declaración de Thomsen) fue un intento desesperado de justificar de alguna manera un accionar violento, un ataque planeado y ejecutado coordinado por todos los imputados", aseguró Fabián Améndola, integrante del equipo de Fernando Burlando, quien representa a Silvino Báez y Graciela Sosa como particulares damnificados.En diálogo con el canal C5N, el letrado aseguró que "Thomsen ha incurrido en un montón de imprecisiones" y que no quiso responder preguntas de la querella, aunque sí del Ministerio Público., señaló.Améndola añadió que uno de los acusados del crimen de Báez Sosa"Era quien, de alguna forma, lideraba ese grupo y que ahora pretenda con dos lágrimas que derrame borrar lo que ocurrió esa noche, nos parece hasta ridículo", afirmó.Sobre los testigos de la jornada de este martes, padres y madres de los imputados y un perito psicólogo , dijo que seguramente no los interrogarán "porque son testigos de concepto y no aportan a la materialidad del hecho sino la opinión que tiene los padres de sus hijos".Afirmó que sostendrán la calificación de "homicidio agravado por alevosía y con premeditación", al igual que lo hará la fiscalía."No he estado en otro juicio donde haya tanta cantidad de pruebas y con fuentes distintas. Tenemos los testigos, los audios, los videos que ellos grabaron. Los fiscales van a sostener la acusación como nosotros", afirmó.Y concluyó: "Hacer justicia es que los imputados sean condenados con la pena que el Código Penal establece para un homicidio agravado. Nadie de nosotros está pidiendo algo que esté fuera de la ley".