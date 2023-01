El Ayuntamiento de París no le vende Parque de los Príncipes a los qataríes del PSG

Parque de los Principes.

en la intención, en donde juega de local el Paris Saint-Germain (PSG),, indicó este martes la prensa europea.La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, reiteró días atrás que "el estadio Parque de los Príncipes no está en venta”, mientras que en las últimas horas David Belliard, adjunto del Ayuntamiento, ratificó esa determinación.No soy partidario de vender activos importantes al sector privado, y en particular a Qatar. El Parque de los Príncipes es uno de ellos", dijo Belliard, según publicaron la radio francesa RCM y el diario deportivo español Marca.El funcionario fue concluyente al negar la posibilidad de que los qataríes se queden con el estadio: "El Parque de los Príncipes no pertenece a Qatar, sino a los parisinos y, más ampliamente, a los franceses. Quiero que siga formando parte de este patrimonio común”, expresó.Por su parte,Los empresarios qataríes dueños del PSG recordaron en la oportunidad que invirtieron más de 85 millones de euros para su mantenimiento y que deseaban "desembolsar más dinero en los próximos años” para quedarse con el estadio.