Trabajadores del Posadas iniciaron un paro de 48 horas por urgentes mejoras salariales

Paro general en el Hospital Posadas. Foto: Daniel Dabove.

Los trabajadores del Hospital Posadasante "la insuficiente paritaria, un bono de 100.000 pesoe, y no de 30.000 pesos como se otorgó, recategorizaciones, licencias especiales y pases a planta".Lo confirmó en un comunicado la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), que reseñó que el personal del Posadas acató en su momento la conciliación obligatoria dictada en diciembre último, pero señaló que "no se cumplieron las promesas", por lo que desde el miércoles irá al paro de dos días.Mirtha Jaime, presidenta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop) en el Posadas y coordinadora de hospitales nacionales de la Fesprosa, señaló este martes que hubo "una conciliación obligatoria que fue acatada y no se conformó la Mesa Técnica"., por lo que el personal retomará mañana las medidas de fuerza y decidió estar en asamblea permanente".Jaime también explicó que los trabajadores exigen mejores condiciones laborales, luego de haber cumplido tareas durante toda la pandemia de coronavirus, y sostuvo que más del 90 por ciento del personal "está precarizado, ya que hay trabajadores con 30 años de antigûedad que continúan sin poder pasar a planta permanente".