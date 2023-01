Para Burlando, Máximo Thomsen "se ha hundido con sus inventos y mentiras"

Para Fernando Burlando, Máximo Thomsen se "han hundido" con sus "inventos y mentiras" VER VIDEO

Captura de video.

"Ni los propios amigos" de los rugbiers "pueden hablar bien de ellos", dijo Burlando VER VIDEO

Los acusados. / Foto: Diego Izquierdo

, abogado de los padres de, dijo este lunes por la tarde que con la declaración de Máximo Thomsen “se ha hundido él” y “todos sus compañeros”, y consideró que la versión de los hechos que contuvo “inventos” y “mentiras”.“Lo que dice que él vio está solo en su imaginación”, opinó en la tarde de este lunes el letrado al retirarse del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, a cargo del debate., señaló Burlando y consideró que la actitud de Thomsen (23) “es una”.Para el letrado, la declaración de casi una hora del acusado no tuvo “baches” sino que fue “un pozo completo, con inventos y mentiras”.Y agregó: “No puede inventar lo que quiere. Lo que él dice no condice con lo que está en los videos. ¿O no vieron los videos o no leyeron la causa?”.Burlando criticó que los acusados, concluyó.Más temprano, durante el cuarto intermedio, Burlando se refirió a las declaraciones de Juan Pedro Guarino , sobreseído en la causa; y Tomás Colazo, testigo presencial del crimen."Estos testigos fueron tremendamente contundentes. No nos olvidemos que son testigos de la defensa.", dijo el letrado y añadió que para él "hubo muchas contradicciones" en sendos relatos, aunque aclaró que no pedirá que sean imputados por falso testimonio."Estamos tratando de darle agilidad en las diligencias. Si empezamos a pedir falso testimonio a cada uno sería imposible", manifestó.Sin embargo, Burlando destacó que Guarino tuvo "una actitud seria" en su declaración, la cual "fue importante para identificar a casi todos los partícipes del asesinato"."Entendimos que su participación fue muy favorable y positiva", describió el abogado.Además, Burlando hizo mención a que ambos testigos "son muy amigos" de Luciano Pertossi, otro de los acusados y que, por eso, "es difícil señalarlo" en la escena del crimen."A Luciano Pertossi lo ubicó en el lugar del hecho el doctor Laborde, los testigos y el comisario de Gesell", afirmó el letrado y adelantó: "En el momento de las alegaciones haremos un pequeño seguimiento de cada uno de los acusados."