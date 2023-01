Bruno Valdez: "Es un deseo de todo jugador venir a un club tan grande como Boca"

Foto: Julián Álvarez.

¿Llega un compañero de zaga?

Almendra dice adiós

La flamante primera contratación de Boca para esta temporada naciente, el zaguero central paraguayo de 30 años, Bruno Valdéz, que llega en condición de libre de América, de México, aseguró que privilegió la oferta del club de la Ribera por encima de la de Cruzeiro, de Brasil,"El deseo de todo jugador es venir a un club tan grande como es Boca, yabrió la conferencia de prensa en la Bombonera el futbolista que inició su carrera en Sol de América, de su país natal, antes de dar el salto a Cerro Porteño., reveló este futbolista con buena técnica y capacidad goleadora pese a su condición de defensor.Valdéz, que fue presentado por el propio presidente boquense, Jorge Ameal, quien le trasladó los saludos de bienvenida del vice, Juan Román Riquelme, desde Abu Dhabi, aseguró estar "bien físicamente""Es que estuve en la pretemporada de América, de México. Trabajo, respeto y disciplina son cosas que le puedo prometer al hincha de Boca. Y en cuanto a mis características, me gusta salir jugando desde atrás, pero también poner lo que hay que poner cuando los partidos así lo requieren", aclaró."El fútbol argentino es muy dinámico, estructural y táctico, y, apuntó.Valdéz también señaló como uno de los responsables de su llegada al ayudante de campo del técnico, Hugo Ibarra. "A Pompei lo tuve en Sol de América y fue otro que me ayudó mucho a tomar la decisión"., cerró el nuevo número 25 de Boca.Mientras transcurría la conferencia de prensa, simultáneamente Boca insistió en encontrarle un compañero en la zaga central a Valdéz, y para ello le ofreció casi 2.000.000 de dólares a Independiente por Sergio Barreto, poniendo en números un interés que viene desde hace un tiempo atrás.Además de ese dinero, Boca le haría a Independiente el ofrecimiento de hacerse cargo de una deuda que el club de Avellaneda tiene con el formoseño, de 23 años., porque es algo que debe resolverse rápidamente para bien de todas las partes", advirtió por su parte el nuevo entrenador de Independiente, Leandro Stillitano., aclaró el técnico "rojo".Mientras las llegadas empezaron en Boca, también las partidas se aceleran, aunque no en las mejores condiciones para el club, ya que a la salida compulsiva del arquero Agustín Rossi se sumó este lunes la confirmación de que el volante Agustín Almendra será jugador de Rayo Vallecano, de la primera división de España.Almendra fue virtualmente "colgado" por la directiva "xeneize" después de un entredicho con el anterior entrenador, Sebastián Battaglia, y, pero ademáspor lo que ya estaba en condiciones de firmar con cualquier otra institución a partir del pasado 1 de enero, y este lunes se confirmó que ya lo hizo con el club español que tiene una camiseta igual a la de River