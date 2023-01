La historia de los refranes: "El hábito no hace al monje"

El hábito no hace al monje

¿Quieren ir a las fuentes de esta paremia? Aparece en la obra "Filosofía Vulgar" (1568) del humanista y paremiólogo español Juan de Mal Lara. Miren que llevar el Mal en su nombre, y haber escrito, donde recoge cerca de mil, cada uno con su glosa, bien por el sevillano…Por su significado y la posibilidad de emplearlo en múltiples situaciones, sumado a su antigüedad, este refrán se ha utilizado en diversas piezas teatrales y literarias a lo largo de los siglos…¡Y sí! “El hábito no hace al monje” también aplica para advertir que si alguien desea llegar a ser considerado un digno representante de algo, puede ser una autoridad, una profesión, un oficio, un rol social, no bastan las apariencias y los títulos, sino que tiene que haberen la conducta, hábitos y costumbres que lo demuestren… ¡Entonces sí!Porque uno puede encontrarse con una persona vestida de hábito, y presumir que es una persona de oración y espiritualidad, pero puede que su comportamiento no rinda honor a su atuendo… ¡Y sí! Hay monjes y monjes, incluso hasta el propio atuendo puede que no pase de ser un disfraz… ¡Claro! Por eso,: es necesario aprender a no juzgar por los signos exteriores…¡Eh tú Áyax, granadino, gemelo de Prok, dínos, ¿comparten los mismos hábitos también?