El calendario electoral internacional de 2023

Sábado 25 de febrero

NIGERIA

Bola Tinubu será el candidato oficialista a la Presidencia de Nigeria. Foto: Twitter @oficialABAT

Domingo 2 de abril

FINLANDIA

La actual primera ministra finlandesa, Sanna Marin, sigue obsesionada con entrar en la OTAN. Foto: AFP

Domingo 30 de abril

PARAGUAY

Efraín Alegre compite nuevamente por la Presidencia de Paraguay con una concertación de partidos

Domingo 7 de mayo

TAILANDIA

La joven Shinawatra busca llegar al gobierno tailandés con el apoyo del Pheu Thai. Foto: Ig ingshin21

Domingo 18 de junio

TURQUÍA

Erdogan que cumple dos décadas en el poder alternando como primer ministro o presidente busca un nuevo mandato. Foto: AFP

Domingo 25 de junio

GUATEMALA

La ex Primera Dama, Sandra Torres, compite nuevamente con el apoyo de UNE, en la elección anterior cayó en el balotaje

Domingo 6 de agosto, fecha límite

GRECIA

Alexis Tsipras volverá a intentar retormar el liderazgo del gobierno griego

Domingo 29 de octubre

ARGENTINA

Argentina elige presidente y legisladores nacionales en la misma jornada, las primarias están previstas para agosto

En noviembre, fecha a confirmar

NUEVA ZELANDA

Jacinda Ardern del Partido Laborista intentará retener el poder en este país de Oceanía

Por orden cronológico, las siguientes son 10 de las elecciones más relevantes a llevarse a cabo durante el año 2023:Ante la culminación del período constitucional del presidente Muhammadu Buhari, el partido oficialista Congreso de Todos los Progresistas (APC) apoyará para la jefatura del Estado al exgobernador de Lagos, Bola Tinubu; por la oposición se destacan las candidaturas del exvicepresidente Atiku Abubakar del Partido Democrático Popular (PDP) y el exgobernador de Anampra Pedro Obi del Partido Laborista (LP). En la misma fecha se renuevan los 360 diputados y 109 senadores del Congreso, el APC busca retener la mayoría absoluta en las dos cámaras, donde el PDP es la segunda fuerza.Los ciudadanos renovarán a los 200 miembros del Parlamento finlandés, en un contexto donde el Gobierno de la actual primera ministra de Los Socialdemócratas (SDP), Sanna Marin, ha buscado infructuosamente ingresar en la OTAN sin consultar a la población al igual que le ocurrió el año pasado a la administración sueca los sondeos indican que es probable un cambio de gestión. Entre los candidatos más destacados en los sondeos están el exministro de Finanzas Petteri Orpo encabezando las listas de la Coalición Nacional (KOK), la parlamentaria Riikka Purra liderando al Partido Finlandés (PS), la viceprimera ministra Annika Saarikko del Partido de Centro (KESK), la ministra de Medio Ambiente Maria Ohisalo de la Liga Verde (VHR) y la parlamentaria Sari Essayah de los Demócratas Cristianos (KD).Para la sucesión de Mario Abdo Benítez, el oficialista Partido Colorado – Acción Nacional Republicana eligió en internas al exministro de Hacienda, Santiago Peña; entre los principales candidatos de la oposición se encuentra el exministro de Comunicaciones, Efraín Alegre del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) encabezando la alianza Concertación Nacional; también se presentan: Euclides del Movimiento Nueva República, Paraguayo Cubas de Cruzada Nacional y el arquero de fútbol, José Luis Chilavert, del Partido de la Juventud. En la misma fecha estarán en juego las 80 bancas de la Cámara de Diputados y 45 del Senado, donde los colorados son primera fuerza y el PLRA la principal oposición.Los tailandeses renovarán las 500 bancas de su Cámara de Representantes, el partido oficialista Palang Pracharath llevará como candidato al actual viceprimer ministro y exministro de Defensa Prawit Wongsuwon; la principal fuerza de oposición Pheu Thai lleva como candidata a Paethongtarn Shinawatra, hija del expremier Thaksin Shinawatra; también con posibilidades se presentan: el parlamentario Pita Limjaroenrat del partido Avanzar; el Partido Bhumjaithai que postula al actual ministro de Salud Anutin Charnvirakul y el Partido Demócrata llevara al actual ministro de Comercio, Jurin Laksanawisit.En el poder desde hace dos décadas, Recep Tayyip Erdoğan, buscará un nuevo mandato presidencial con su partido de la Justicia y el Desarrollo (AK); el principal candidato de la oposición es el parlamentario, Kemal Kılıçdaroğlu, del Partido Republicano del Pueblo (CHP); también se presenta el prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) encabezado por la vicepresidenta del parlamento Pervin Buldan. En la misma fecha, estarán en juego los 600 miembros de la Gran Asamblea Nacional donde Justicia y el Desarrollo (AK) es la primera fuerza y CHP es el principal partido de oposición.Los guatemaltecos van a las urnas para elegir presidente y 160 bancas para el Congreso de la República. Entre los principales candidatos y partidos se destacan: el oficialismo que buscará seguir en el poder tras la salida de Alejandro Giammattei postula al diputado Manuel Conde de la alianza PAN + Vamos; repite la postulación la ex primera dama Sandra Torres de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) que es actualmente la primera minoría en el Congreso; la exdiputa Zury Ríos de la alianza Valor + Partido Unionista, el exfuncionario de la ONU Edmond Mulet del partido Cabal, Thelma Cabrera del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y Roberto Arzú de Podemos.En territorio griego se renovarán las 300 bancas del Parlamento Helénico, donde el actual primer ministro Kyriakos Mitsotakis del partido Nueva Democracia; siendo su prinicpal oponente el ex primer ministro Alexis Tsipras de Syriza; terciando y con posibilidades se presenta también Nikos Androulakis del Pasok.En el país estará en juego en simultáneo la Presidencia de la República, poco más de la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados (130/257) y un tercio del Senado (24/72). Si bien no hay todavía grandes definiciones sobre candidaturas porque previamente habrá elecciones primarias en cada coalición durante agosto en las PASO, se destacan las siguientes fuerzas electorales: el oficialismo con el Frente de Todos (Partido Justicialista, Frente Renovador y aliados); la principal fuerza de oposición es Juntos por el Cambio (Pro, UCR y aliados); por las fuerzas liberales podría haber un candidato de La Libertad Avanza y por el trokismo una lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores.Nuevamente Jacinda Ardern ya con dos cumplidos irá por un tercero con el apoyo del Partido Laborista que ostenta la mayoría absoluta en el Parlamento de 120 miembros, por la oposición se destaca el parlamentario Christopher Luxon del Partido Nacional; también se presentan con posibilidades de tener representación parlamentaria el partido liberal ACT, el Partido Verde, el Partido Maorí y Nueva Zelanda Primero.