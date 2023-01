Un musical para chicos con títeres y música en vivo en el Picadero

Títeres, canto y actuaciones en una obra infantil.

que combina actuación con teatro de objetos y música en vivo que acaba de estrenarse en el Teatro Picadero y se puede ver todos los miércoles a las 19, inaugurando en la ciudad de Buenos Aires la modalidad de presentar una obra para chicas, chicos y familias en temporada de verano, alejada de las sobredeterminadas vacaciones de invierno.La puesta argentina del musical que se estrenó en Europa en 1994 con autoría del neerlandés Guy Ponsioen y se transformó rápidamente en un suceso deviniendo luego en clásico del género,, en este caso bajo coproducción suizo-argentina y con dirección de Gastón Marioni.Los pianistas, cantantes y actores Gabriela Genovese y Hernán Matorra (dirección musical y letras) y los actores y titiriteros Frida León Beraud y Jorge Arbert son quienes llevan la acción de esta bella historia que relata el amor entre dos vecinos, un panadero y una lavandera en un pequeño pueblo de Italia, quienes no pueden concretar sus deseos por los límites horarios que imponen sus oficios.Más allá de las peripecias que se desatan luego con la irrupción de un apasionado y seductor pintor que llega con su carromato al pueblo, la obra se sostiene en una aceitada ingeniería donde sobre la acción de los pequeños personajes de la aldea (Pieró y Colombina, interpretados por dos títeres y sus respectivos actores-titiriteros) se sobreimprime la dinámica de la relación entre los dos pianistas del musical, siempre desbordante de frescura, con humor y mucha gracia en las interpretaciones, los textos y las situaciones.Con especial encomio en la construcción, versatilidad y delicadeza de la escenografía diseñada por Martina Urruty, vestuario de Alejandra Robotti y la realización de títeres a cargo de Frida León Beraud, argentina radicada en Suiza que fue la promotora de la asociación con un grupo argentino, esta primera versión en castellano de "Pieró" se estrenó el miércoles pasado en la sala del pasaje Enrique Santos Discépolo 1857 de la ciudad de Buenos Aires.La obra está basada en la novela para niñas y niños del escritor y filósofo francés Michel Tournier (1924-2016) "Peró ou les secrets de la nuit" publicada en 1979, que Ponsioen, uno de los compositores más reconocidos del teatro infantil y juvenil neerlandés actual, llevó al teatro musical en 1994.Gastón Marioni: Necesitó una revisión por la distancia temporal tanto en relación con la escritura de la novela como de la creación del musical, ya que se trata de una, o varias, historias de amor y, por suerte, los paradigmas han cambiado, con lo cual pensamos en una mirada mucho más abierta, menos didáctica, más inclusiva, más deconstruida sobre los "modos de amar" o más bien sobre los "modos de habitar el amor en estos tiempos". La puesta más en primer plano de Sol y Luna (los músicos), estos personajes especie de maestros de ceremonia son también una novedad en esta versión, también la mirada cómica, menos solemne; fue una decisión para hacer más cercana y más nuestra la versión.GM: A mi modo de ver, la partitura musical es de lo más atractiva, pero por sobre todo un musical que incluye teatro de objetos siento que la hace particular o singular. Creo que un musical con músicos en vivo que no sólo tocan, sino que actúan, con actores que actúan y manipulan títeres, todo ello a su vez dialogando en un espacio escenográfico que buscamos tuviera mucha poesía y eso vinculado y reforzado por el discurso audiovisual hacen de esta versión nuestra de "Pieró" algo muy particular.GM: Frida León Beraud, titiritera argentina radicada hace tiempo en Suiza, es la directora de la compañía suiza de títeres Dalang&Co. Ella es quien conoce la obra y decide asociarse con una cooperativa argentina de teatro con el sueño de estrenar por primera vez en español y en su país natal esta obra tan conocida, premiada y convertida en clásico en los escenarios europeos. Así nace la idea de éste, nuestro "Pieró"; y por supuesto con la posibilidad de hacerlo en el Picadero.GM: Para nada. Las condiciones de agenda del elenco condicionaron estrenar en verano, y ahora estamos descubriendo (sin saberlo) que estamos, de alguna manera, inaugurando una rareza: estrenar teatro para infancias y la familia en pleno verano. Claro está que es un riesgo por un lado pero, por otro, también una apuesta: no todas las familias vacacionan, y no todas vacacionan todo el verano, será que tal vez descubramos que es posible ofrecer teatro para estos públicos en temporada de verano. ¡Ojalá así sea!