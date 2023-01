Dirigentes expresaron su apoyo a Milagro Sala y pidieron por su libertad

Foto: Leo Vaca

Dirigentes políticos y sindicales expresaron este lunes su solidaridad con la dirigente social y referente de la Túpac Amaru Milagro Sala, al cumplirse siete años de su primera detención, reiteraron el pedido de libertad a través de un indulto y coincidieron en que se trata de un caso deque"Quiero sumarme al abrazo a Milagro y al pedido para que sea definitivamente el camino del indulto el que abra las puertas de la libertad", manifestó el diputado y secretario general de la CTA,, durante una conferencia de prensa convocada por el Comité por la Libertad de Milagro Sala con el apoyo de organismos de Derechos Humanos en la sede de ATE Capital.El legislador fundamentó que "cuando no se cumple la ley, se vulneran los derechos humanos o el Estado de derecho y las garantías constitucionales en una provincia, le compete al Presidente de la Nación".Por su parte, el secretario General de ATE Capital,, opinó que"Cuando el Poder Judicial no funciona, ¿quién es el que nos garantiza el derecho como ciudadanos? Milagro no puede estar ni un día más presa", sostuvo Catalano.En tanto, la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense,quien también se hizo presente. advirtió que Sala "estaba reclamando el derecho al trabajo y a la vivienda de sus conciudadanos, como hizo siempre,Otros referentes también alzaron su voz en las redes sociales al cumplirse siete años de la detención de Sala por liderar un acampe, y denunciaron el "accionar persecutorio" que padece por parte del Gobierno provincial encabezado por el radical Gerardo Morales."Milagro está presa hace 7 años. Presa por ser una dirigenta mujer, negra, coya y peronista. Por no haber traicionado jamás al pueblo y por haber luchado incansablemente", afirmó la diputada del FdTdesde su cuenta de Twitter.Y remarcó:Desde esa misma red social el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FeTIA),, expresó: "seguimos reclamando su libertad como hicimos desde el primer día".", consideró Wasiejko.También el presidente del Partido de la Concertación FORJA y vicepresidente de ENACOM,, reclamó libertad para la dirigente social y tuiteó: "Pedimos Indulto Ya".