El Gobierno de Santa Fe asiste a productores ganaderos afectados por la sequía

Foto: Pepe Mateos

El Gobierno de Santa Fe diagramó una serie de medidas de asistencia para los productores ganaderos del norte provincial afectados por la sequía, que incluye créditos a tasa cero, subsidios, financiamiento del acarreo de agua e instalación de cisternas, informaron voceros oficiales.La falta de lluvias y la consiguiente falta de agua de calidad afecta a los productores ganaderos de todo el norte, conEl Ministerio de la Producción destinóEn el caso del departamento Vera, se analiza que el Gobierno asuma el costo del acarreo de agua para las producciones que cuentan con menos de 400 animales, en tanto los productores que cuentan con menos de 50 cabezas de ganado bovino recibirán subsidios de 100 mil pesos.En cuanto a la instalación de cisternas, la administración provincial trabaja en el fortalecimiento del sistema y la colocación de 15 nuevas en comunas norteñas, en ese caso junto a la Fundación Las Gamas.Respecto a la situación en el norte, la subsecretaria de Agroalimentos del distrito, María Eugenia Carrizo, indicó que "lo peor está focalizado en el departamento Vera y parte de 9 de Julio, no así tanto en General Obligado".Además, la funcionaria explicó que "el cultivo de primera de maíz prácticamente no se sembró en la provincia, los productores apostaron al maíz de segunda esperando contar con las lluvias y no llegaron"."Esto empeora notablemente todo el escenario productivo. Y en cuanto a la soja hay que ir viendo la evolución, cómo se van a ir dando las lluvias y ver sí acompañan o no en el momento crítico que esté atravesando el cultivo", indicó Carrizo a radio Uno de Santa Fe.Por otra parte,quien recorrerá las zonas afectadas del departamento Vara junto al ministro de la Producción provincial, Daniel Costamagna.